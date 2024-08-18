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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız ön libero!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da bu anlamda gündeme flaş bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılıların eski aşkı yeniden alevlendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız ön libero!

Transfer çalışmalarında limit sorununa takılan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız ön libero!

Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılı takımın Nice'in kontratını feshettiği Fransız ön libero Alexis Beka Beka ile ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız ön libero!

Cimbom'un 23 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre harekete geçebileceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız ön libero!

CİMBOM ILE ADI ANILMIŞTI

Geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gelen Beka Beka'ya Franısz ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız ön libero!

İhtiyaç duyulması halinde stoper bölgesinde de görev yapabilen genç futbolcunun 2,5 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.

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