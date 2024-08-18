TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız ön libero!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da bu anlamda gündeme flaş bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılıların eski aşkı yeniden alevlendi. İşte detaylar...
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CİMBOM ILE ADI ANILMIŞTI
Geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gelen Beka Beka'ya Franısz ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.
İhtiyaç duyulması halinde stoper bölgesinde de görev yapabilen genç futbolcunun 2,5 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
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