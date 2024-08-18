TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif
Transfer için limit açmak isteyen Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı için yeni teklifler gelmeye devam ediyor. İşte sarı kırmızılıların transfer kararı...
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Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya teklifler olduğu öğrenildi.
Geçen sezonu kiralık olarak Samsunspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin Galatasaray'a teklif yaptığı ifade edildi.
İsviçre, Belçika ve Yunanistan takımlarının da ilgi gösterdiği tecrübeli futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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