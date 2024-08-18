Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif

Transfer için limit açmak isteyen Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı için yeni teklifler gelmeye devam ediyor. İşte sarı kırmızılıların transfer kararı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 12:04
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor.

Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif

Devler Ligi'ne kalarak transfer için limit açmak isteyen sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.

Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak.

Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya teklifler olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif

Geçen sezonu kiralık olarak Samsunspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin Galatasaray'a teklif yaptığı ifade edildi.

Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif

İsviçre, Belçika ve Yunanistan takımlarının da ilgi gösterdiği tecrübeli futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Muslera ve Torreira transfer için devrede!
F.Bahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda
Ferdi gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti F.Bahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti 11:44
Ferdi gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif Ferdi gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif 10:05
Muslera ve Torreira transfer için devrede! Muslera ve Torreira transfer için devrede! 10:04
G.Saray'da Sara gelişmesi! Young Boys maçında... G.Saray'da Sara gelişmesi! Young Boys maçında... 09:31
Üründül'den Mourinho yorumu! "Hatalarını anlamakta zorlanıyorum" Üründül'den Mourinho yorumu! "Hatalarını anlamakta zorlanıyorum" 09:13
Ahmet Çakar: Mourinho intihar etti! Ahmet Çakar: Mourinho intihar etti! 08:57
Daha Eski
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda 08:49
Mourinho'ya sert eleştiri! "F.Bahçe 2-0'dan maç vermez" Mourinho'ya sert eleştiri! "F.Bahçe 2-0'dan maç vermez" 08:38
F.Bahçe İzmir'de berabere kaldı! F.Bahçe İzmir'de berabere kaldı! 01:42
Mourinho: Çalıştığımız yerden gol yedik! Mourinho: Çalıştığımız yerden gol yedik! 01:42
Karşılaşmada penaltı kararı! İşte o pozisyon Karşılaşmada penaltı kararı! İşte o pozisyon 01:42
Göztepe'nin golüne VAR engeli! Göztepe'nin golüne VAR engeli! 01:42