TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kapıda! İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya teklifler olduğu öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Samsunspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin Galatasaray'a teklif yaptığı ifade edildi.