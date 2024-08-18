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Durdurulmaz güç BAY 53!

Geçen sezon G.Saray ve A Milli Takım’da 70 maça çıkan Barış, bu yıla da hızlı başladı. 3 maçta süre aldı, Konya’da galibiyeti getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Durdurulmaz güç BAY 53!

Galatasaray'ın yerli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalamıştı. Sarı-kırmızılı takım ve A Milli formayla 70 maça çıkarak tarihi bir sezonu geride bırakan BAY53, bu yıla da hızlı başladı. Geride kalan 3 maçta ilk 11'de olan 23 yaşındaki yıldız, Konyaspor karşısında galibiyeti getiren oyuncu oldu. Nefis bir vuruşla köşeyi bulan Barış, geçen sezonki golleri anımsattı.

İDMANDA VURUŞ ÇALIŞIYOR

Ekstra antrenmanlar yaparak kendini geliştiren Barış Alper Yılmaz, idmanlarını aksatmıyor. Özellikle son dönemde son vuruşlar üzerinde duran yıldız oyuncu, bunun karşılığını da Konyaspor karşısındaki golle aldı.

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Barış Alper Yılmaz, geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asistle oynamıştı. Yıldızın golleri şampiyonluk yolunda kritik öneme sahipti.

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