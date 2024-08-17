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Limiti açmalıyız

Okan Buruk: Transferler için limitimiz yok. Limiti açmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak da bunun faktörü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Limiti açmalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Konyaspor deplasmanı hiçbir zaman kolay olmuyor. Maç berabereyken maçlar çok yavaşlıyor. Oyunu hızlandıracağınız yerde taç, aut, kaleci atışı gibi şeylerde inanılmaz bir yavaşlık var. Hakemlerin bu zaman geçirme olayına dikkat etmeleri lazım. Bence iptal edilen gol, çok tartışılacak bir gol. Kim kime vuruyor belli değil. Belli olmadığı halde VAR'a çağırılması da çok doğru bir müdahale değildi. Pozisyon ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı bile çalabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Transfer konusunda da açıklamaları yapan Buruk, "Transferler için limitimiz yok. Limiti açmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da limitin açılması için bir faktör olarak gözüküyor. Bunu başarmak istiyoruz" dedi.

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