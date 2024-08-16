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Sahaya odaklanın

Okan Buruk mücadele öncesi takımını bu sözlerle uyardı: "Dış etmenler, açıklamalar bizi ilgilendirmiyor. Geçen sezon olduğu gibi sahada oynayarak kazanacağız"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Sahaya odaklanın

Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor deplasmanı öncesi takımına uyarılarda bulundu. Daha ilk haftadan saha dışına çekilmek istediklerini belirten Buruk, "Geçen sezon da bunu sıklıkla denediklerini biliyoruz. Bizim işimiz sahada. En iyi yaptığımız işi yaparak yine mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Dış etmenler, yapılan açıklamalar bizi ilgilendirmiyor. Sahada oynayacağımız futbol ve alacağımız sonuçlarla cevabını veririz. Sizden sadece bunu istiyorum" dedi. Sarıkırmızılı oyuncular da Okan Buruk'un mesajı sonrasında galibiyet için kenetlendi.

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