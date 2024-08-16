Haberler Galatasaray

Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'un konuğu olacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Sanchez',n forma giyemeyeceği karşılaşmada onun yerine Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Victor Nelsson yer alacak. Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Konyaspor - Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 11:48 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 08:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 2. hafta müsabakasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TEK EKSİK SANCHEZ

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde tek eksik futbolcu bulunuyor. Hatayspor müsabakasının son bölümünde sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak. Sanchez'in yerine Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Victor Nelsson olacak.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom
Ferdi'nin yerine 3 aday birden!
DİĞER
Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk mı yaşıyor? Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu duyunca...
4 ilde orman yangını! Manisa, Çanakkale, İzmir ve Bolu'da havadan ve karadan müdahale
Mourinho'nun göz bebeği geliyor!
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 08:48
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Ağustos bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Ağustos bugün kimin maçı var? 08:07
Kartal'ın rakibi Lugano Kartal'ın rakibi Lugano 01:18
Shaqiri bombası Shaqiri bombası 01:16
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 01:14
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! 00:41
Daha Eski
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:34
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:32
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:16
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:12
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:07
İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! 00:07