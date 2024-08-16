Haberler Galatasaray

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İlk haftada evinde Hatayspor'u deviren sarı-kırmızılılar, galibiyet serisi oluşturmak için sahaya çıkacak. Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 09:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ikinci maçında Konyaspor'a konuk olacak. Yeni bir galibiyet serisi yakalayarak 5. yıldıza yürümek isteyen sarı-kırmızılılardan Sanchez ve Zaha, Konyaspor karşısında forma giyemezken Jelert'in ilk kez süre alması bekleniyor. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Yusuf, Pedrinho, Umut.

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, K.Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.

HEDEF LİDERLİK

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, 2024-2025 sezonunu Hatayspor galibiyetiyle açmıştı. Geçtiğimiz hafta evinde geri düştüğü maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bugün ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 ile seri yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak için sahada olacak.

GÖZLER JELERT'TE

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında takımı yalnız bırakacak. Transfer görüşmeleri devam eden Wilfried Zaha ile gözden çıkartılan Sergio Oliveira da Konya'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Elias Jelert ise ilk kez resmi bir maçta süre alabilir. Danimarkalı oyuncunun kulübede olması beklenirken; savunmanın sağına iki aday var. Okan Buruk, ağrıları olan Kaan yerine Barış Alper'i tercih edebilir. Bu durumda ise kanatlar Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu'na emanet olacak.

ICARDI'DEN HER MAÇA 1 GOL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, takımın yine en önemli gol ayağı olacak. Sezona Hatayspor karşısında attığı golle giriş yapan Tangocu,

Konyaspor'u da boş geçmek istemiyor. Geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan şampiyonluk maçında 2 nefis gol atarak hem krallığını hem de 24. şampiyonluğu perçinleyen 31 yaşındaki yıldız, bugün de golleriyle zaferi getiren isim olmayı hedefliyor. Ayrıca Galatasaray kariyerinde 75 maçta 56 gol, 19 asistle oynayan yıldız oyuncu, bugün skora katkı verirse maç başına ortalama 1 gole etki etmeyi sürdürecek.

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir talip oldu
"Transferlerle geriye giden Trabzonspor"
DİĞER
Minik Elay'ın teyzesine bakın! Aslı Enver'in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor! Instagram ve ROBLOX masada... TikTok'un akıbeti ne olacak?
Ferdi'nin yerine 3 aday birden!
İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir talip oldu 10:16
"Transferlerle geriye giden Trabzonspor" "Transferlerle geriye giden Trabzonspor" 10:06
İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda! İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda! 10:04
Konyaspor - Galatasaray maçı detayları! Konyaspor - Galatasaray maçı detayları! 09:54
Manisa FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:52
Erzurumspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Erzurumspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:48
Daha Eski
RAMS Başakşehir play off'ta RAMS Başakşehir play off'ta 09:46
Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 09:44
Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 09:40
Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman? 09:36
Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? 09:29
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 09:28