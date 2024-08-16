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Başarı istiyorlarsa bizi izlesinler

Eray Yazdan, Fenerbahçe'ye bu sözlerle gönderme yaptı: "Geçen seneyi stadımızda çirkin provokasyonla bitirmişlerdi. Bu sene de birtakım çalışmaları var. Eğer gerçekten başarı istiyorlarsa bizi izlesinler"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Başarı istiyorlarsa bizi izlesinler

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Konyaspor deplasmanı öncesinde konuştu. Yazgan, Mourinho ile İcardi arasındaki sözlü atışma hakkında gelen soruya, "İcardi'nin direkt ona cevap verdiğini düşünmüyorum. Soru üzerine kendi hissiyatını paylaşmıştır. Geçen seneyi stadımızda çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu sene de özellikle sosyal medyada troller vasıtasıyla bir takım çalışmalar başlattılar. Bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar. Başarı, emektir. Geçen yıl çıkardıkları yangınlara odun atmayı tercih etmişlerdi. Eğer gerçekten başarı istiyorlarsa bizi izlesinler. Belki gerçekten bir şeyler öğrenebilirler" cevabını verdi.

KEREM BİZİM EVLADIMIZ

Kerem geçen hafta oyuna girince önemli katkı verdi. Bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bu insanların da kabul edebileceği, onların da tatmin olacağı kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı ki transfer gerçekleşsin.

ZAHA KARARI BURUK'UN

Zaha'nın bir transfer süreci var. Hocayla görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu. Bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında tam takımız. Davinson'un sakatlığını herkes biliyor. Hızlı şekilde atlatacağını umuyoruz.

BİLET FİYATLARI BİZİ ÜZDÜ

Bizi Konyaspor maçı öncesi üzen bir şey oldu. Deplasman tribünü için 1800 TL civarı gibi bir ücret belirlemişler. TFF'nin aldığı ve uzun yıllardır devam eden bir kural var, normal bilet fiyatının yüzde 30'undan daha fazla olmaması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte özen gösterirlerse memnun oluruz.

ICARDI MESAJI ANIMSATMA

Herkesin bildiği gibi Avrupa'ya giden takımlar senede 4 kez borçsuzluk kağıdı alıyorlar. 30 Haziran'da biz geçtik. Eğer borç olsa, bunu geçebilir miyiz? İcardi hakkında çıkan haber için söylüyorum: O sadece bir anımsatma, 22 Ağustos'a kadar ödemesi yapılacak. Bugün itibariyle öyle bir problem yok.

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