Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise müsabaka öncesi kadro kararını verdi. İşte Cimbom'un, Konyaspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Lige iyi başlangıç yapan Galatasaray, sezonun ilk deplasmanı olan Konyaspor maçından da galip ayrılıp, 2'de 2 yapmak istiyor.
47. RANDEVU
Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 33 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konyaspor 31 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. İkinci yarının son haftasında Konya'daki maçtan da 3-1 galip ayrılan Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti.
LİGDE DEPLASMANDA 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 12. haftasında 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla alan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi.
Aslan bu süreçteki 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar ligde son olarak konuk olduğu mücadelede Konyaspor'u 3-1 yendi.
GOLCÜLER SEZONA İYİ BAŞLADI
İlk haftada Hatayspor'u ağırlayan Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galip ayrılırken, goller forvetlerden geldi.
Sarı-kırmızılıların gollerini Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yeni transfer Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi kaydetti.
DAVINSON SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde tek eksik futbolcu bulunuyor.
Hatayspor müsabakasının son bölümünde sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.
REKABETTEN NOTLAR
İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı.
5 Ocak 2021'de Konya'da Konyaspor'un 4-3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak yer aldı.
DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK
Konyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi muhtemel 11'ini belirledi.
İşte Galatasaray'ın, Konyaspor maçı 11'i...
MUSLERA
JELERT
NELSSON
ABDÜLKERİM
KÖHN
TORREIRA
KEREM
ZIYECH
BARIŞ ALPER
ICARDI
BATSHUAYI
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