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Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise müsabaka öncesi kadro kararını verdi. İşte Cimbom'un, Konyaspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 12:09
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Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar evinde mücadele ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, yeşil-beyazlılar da konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla yendi.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Lige iyi başlangıç yapan Galatasaray, sezonun ilk deplasmanı olan Konyaspor maçından da galip ayrılıp, 2'de 2 yapmak istiyor.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

47. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 33 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konyaspor 31 golle karşılık verdi.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. İkinci yarının son haftasında Konya'daki maçtan da 3-1 galip ayrılan Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

LİGDE DEPLASMANDA 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 12. haftasında 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla alan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Aslan bu süreçteki 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar ligde son olarak konuk olduğu mücadelede Konyaspor'u 3-1 yendi.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

GOLCÜLER SEZONA İYİ BAŞLADI

İlk haftada Hatayspor'u ağırlayan Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galip ayrılırken, goller forvetlerden geldi.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılıların gollerini Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yeni transfer Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi kaydetti.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

DAVINSON SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde tek eksik futbolcu bulunuyor.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Hatayspor müsabakasının son bölümünde sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

REKABETTEN NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

5 Ocak 2021'de Konya'da Konyaspor'un 4-3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak yer aldı.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi muhtemel 11'ini belirledi.

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

İşte Galatasaray'ın, Konyaspor maçı 11'i...

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

JELERT

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

KÖHN

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

KEREM

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

ZIYECH

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

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