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Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Wilfried Zaha ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da kanat transferi için çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılılara, Fildişili futbolcunun alternatifi olarak belirlediği yıldız isimden üzücü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 20:26
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MERT KILIÇ
Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Trendyol Süper Lig'de sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Sarı-kırmızılılarda son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Cimbom, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği tecrübeli yıldızla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yaptığı açıklamada Zaha'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Yazgan, "Wilfried Zaha'nın transfer görüşmesi var. Hocayla görüştüğümüzde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu. Bu şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

İlk olarak eski takımı Crystal Palace ile anlaşan ancak daha sonra bu takıma transferi iptal olan Wilfried Zaha, bir başka İngiliz ekibi Leicester City ile anlaştı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Fildişili futbolcunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek yeni takımına katılması bekleniyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Galatasaray'da Wilfried Zaha ile ayrılık kararı alınması sonrası gözler kanat transferine çevrildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Bu bölge için dört bir yandan çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı gündemine almıştı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Kolombiyalı futbolcudan Cimbom'a üzücü bir haber geldi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

TEKLİF REDDEDİLDİ

OneFootball'da yer alan habere göre; Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Haberde Zenit'in de Kolombiyalı kanat için 16 milyon Euro önerdiği ancak oyuncunun Rusya'da oynamak istememesi nedeniyle teklifin geri çevrildiği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Öte yandan Fluminense'nin Jhon Arias'tan gelecek bonservis bedelinin yarısını alacağı, diğer yarısının ise oyuncunun eski takımı Patriotas'a ait olduğu vurgulandı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Jhon Arias geçtiğimiz sezon Fluminense formasıyla 35 maça çıktı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Kolombiyalı futbolcu, 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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