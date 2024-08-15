Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...

Yazgan, "Wilfried Zaha'nın transfer görüşmesi var. Hocayla görüştüğümüzde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu. Bu şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak eski takımı Crystal Palace ile anlaşan ancak daha sonra bu takıma transferi iptal olan Wilfried Zaha, bir başka İngiliz ekibi Leicester City ile anlaştı.