Galatasaray'a transferde kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Wilfried Zaha ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da kanat transferi için çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılılara, Fildişili futbolcunun alternatifi olarak belirlediği yıldız isimden üzücü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yaptığı açıklamada Zaha'nın geleceğiyle ilgili konuştu.
Yazgan, "Wilfried Zaha'nın transfer görüşmesi var. Hocayla görüştüğümüzde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu. Bu şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
İlk olarak eski takımı Crystal Palace ile anlaşan ancak daha sonra bu takıma transferi iptal olan Wilfried Zaha, bir başka İngiliz ekibi Leicester City ile anlaştı.
Fildişili futbolcunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek yeni takımına katılması bekleniyor.
Galatasaray'da Wilfried Zaha ile ayrılık kararı alınması sonrası gözler kanat transferine çevrildi.
Bu bölge için dört bir yandan çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı gündemine almıştı.
Kolombiyalı futbolcudan Cimbom'a üzücü bir haber geldi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
OneFootball'da yer alan habere göre; Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
Haberde Zenit'in de Kolombiyalı kanat için 16 milyon Euro önerdiği ancak oyuncunun Rusya'da oynamak istememesi nedeniyle teklifin geri çevrildiği aktarıldı.
Öte yandan Fluminense'nin Jhon Arias'tan gelecek bonservis bedelinin yarısını alacağı, diğer yarısının ise oyuncunun eski takımı Patriotas'a ait olduğu vurgulandı.
Jhon Arias geçtiğimiz sezon Fluminense formasıyla 35 maça çıktı.
Kolombiyalı futbolcu, 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Arias'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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