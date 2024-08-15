Eklemeler yapacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ağustos ayı Divan Kurulu toplantısında konuştu. Transferi büyük ölçüde kapattıklarını belirten Özbek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz sezon sonu hocamızla yaptığımız planlamayla takımın iskeletini koruyup 3 bölgeye transfer yapmayı hedeflemiştik. 3 Ağustos itibariyle bu hedefimizi tamamlamış bulunuyoruz. Avrupa'da da başarılı olmamız gerekiyor. Kurduğumuz kadro ve önümüzde dönemde oluşabilecek eklemelerle bunu başarabileceğimize inanıyorum. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaratılmak istenen kulübümüzü karıştırma çabaları var. İki senedir şampiyon olan bir takımın üzerine bu kadar arsız bir şekilde, akıl almaz iftiralarla gelmelerini bekliyorduk. Bizi asıl üzen, bu saldırılara karşı siz değerli Galatasaraylılardan yeterince destek göremiyor olmaktır..."

MÜTEAHHİT 1.5 AY ÖNCE BIRAKTI

Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki gecikmenin nedenini açıkladı: Küçük bir gecikme yaşıyoruz çünkü ana müteahhitle olan bir sıkıntımız vardı. 1.5 ay önce görevi bıraktı. Kendi imkanlarımızla tamamlama aşamasına geldik. Kısa süre içinde tesis her noktasıyla hizmet verecek.