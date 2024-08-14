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Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo Fluminense'den takım arkadaşını Galatasaray'a gönderiyor. Felipe Melo, yıldız oyuncuya Galatasaray hakkında bilgi verdi ve sarı-kırmızılılardan övgüyle bahsetti. Kolombiyalı oyuncu Cimbom'a gitmek istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın çalışmaları sürüyor.

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Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

Bir yandan Konyaspor ve Young Boys maçına hazırlanan sarı kırmızılılar diğer yandan da transfer için kolları sıvadı.

Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

Zaha'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yıldız oyuncunun yerini ise Kolombiyalı Jhon Arias'la doldurmayı planlıyor.

Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

Bu konuda eski yıldızı Felipe Melo'dan yardım alan sarı-kırmızılılar, transferde önemli mesafe kat etti.

Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

Güney Amerika'dan gelen bilgiler de transferde Galatasaray'ın sona yaklaştığı yönünde.

Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

AS Colombia'nın haberine göre; Felipe Melo, Fluminense'den takım arkadaşı Arias'a Galatasaray'ı uzun uzun anlattı ve tüm konular hakkında bilgi verdi.

Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

HAFTA İÇİ NETLEŞECEK
Felipe Melo'ya büyük sevgi ve saygı besleyen Arias'ın kaptanının direktifleri sonrasında Galatasaray'a sıcak baktığı ve gitmek için yönetimden izin istediği belirtildi.

Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

Daha önce Zenit'ten gelen teklifi kabul etmeyen Arias için Galatasaray'ın önerdiği bonservis ise 10 milyon euro.

Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

Her ne kadar Brezilya ekibi, bu teklifi yeterli bulmasa da oyuncunun gitmek istemesinin ardından elleri kolları bağlandı.

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