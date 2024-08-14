Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek

HAFTA İÇİ NETLEŞECEK

Felipe Melo'ya büyük sevgi ve saygı besleyen Arias'ın kaptanının direktifleri sonrasında Galatasaray'a sıcak baktığı ve gitmek için yönetimden izin istediği belirtildi.

Daha önce Zenit'ten gelen teklifi kabul etmeyen Arias için Galatasaray'ın önerdiği bonservis ise 10 milyon euro.