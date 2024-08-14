Transferi Felipe Melo bitiriyor! Jhon Arias Galatasaray'a getirecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo Fluminense'den takım arkadaşını Galatasaray'a gönderiyor. Felipe Melo, yıldız oyuncuya Galatasaray hakkında bilgi verdi ve sarı-kırmızılılardan övgüyle bahsetti. Kolombiyalı oyuncu Cimbom'a gitmek istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu konuda eski yıldızı Felipe Melo'dan yardım alan sarı-kırmızılılar, transferde önemli mesafe kat etti.
Güney Amerika'dan gelen bilgiler de transferde Galatasaray'ın sona yaklaştığı yönünde.
AS Colombia'nın haberine göre; Felipe Melo, Fluminense'den takım arkadaşı Arias'a Galatasaray'ı uzun uzun anlattı ve tüm konular hakkında bilgi verdi.
HAFTA İÇİ NETLEŞECEK
Felipe Melo'ya büyük sevgi ve saygı besleyen Arias'ın kaptanının direktifleri sonrasında Galatasaray'a sıcak baktığı ve gitmek için yönetimden izin istediği belirtildi.
Daha önce Zenit'ten gelen teklifi kabul etmeyen Arias için Galatasaray'ın önerdiği bonservis ise 10 milyon euro.
Her ne kadar Brezilya ekibi, bu teklifi yeterli bulmasa da oyuncunun gitmek istemesinin ardından elleri kolları bağlandı.
Transferin bu hafta içinde netlik kazanacağı ve Arias'ın hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağı belirtildi.
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