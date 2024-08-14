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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

Galatasaray'ın 16 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Genç yetenek, aynı zamanda Real Madrid ve Benfica'nın da radarında. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:27
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

Süper Lig heyecanı başladı, ilk haftayı İstanbul devleri galibiyetle kapattı. Saha içindeki rekabeti transfer döneminde de sürdüren takımlar kadrolarını güçlendirmek için kıyasıya yarış halindeler.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

Sarı kırmızılı takım, ligin açılış maçında Hatayspor ile oynadıkları maçı Icardi ve Batshuayi'nin kaydettiği goller ile 2 - 1 kazandılar. Gözünü tekrardan kupaya diken son şampiyon, şu sıralar yaşamaları beklenen ayrılıklar ile gündemde.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Cimbom'un, genç bir yeteneği takipte olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

AS'ın haberine göre Galatasaray, 16 yaşında gelecek vadeden bir Uruguaylı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

İşte ayrıca iki Avrupa devinin daha radarında olan ve şuan CA Peñarol U19 takımında oynayan genç orta saha oyuncusu...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

German Barbar, 2007 doğumlu bir oyuncu olarak fiziksel gücü ile ortaya çıkan bir isim. Ayrıca otoriteler onu, idolü olan Fede Valverde'ye benzetmekten çekinmiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

Bu yaz Uruguay'ın U-20 takımı ile L'Alcudia turnuvasının finalinde Arjantin'i mağlup ettiği maçta kritik gole imza atan oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

Kendisinden üç yaş büyük oyuncular ile oynamasına rağmen başarılı geçirdiği ve kupanın Uruguay'a gelmesinde büyük rol oynadığı L'Alcudia turnuvasında hem fiziksel gücünü test etmişti, hem de onu izleyen büyük kulüplere kendini ispatlamış olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

İspanyol medyasında oyuncu ile ilgilenen büyük takımlardan birinin Galatasaray olduğu söyleniyor.

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