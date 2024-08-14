TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında
Galatasaray'ın 16 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Genç yetenek, aynı zamanda Real Madrid ve Benfica'nın da radarında. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
AS'ın haberine göre Galatasaray, 16 yaşında gelecek vadeden bir Uruguaylı oyuncu ile yakından ilgileniyor.
İşte ayrıca iki Avrupa devinin daha radarında olan ve şuan CA Peñarol U19 takımında oynayan genç orta saha oyuncusu...
German Barbar, 2007 doğumlu bir oyuncu olarak fiziksel gücü ile ortaya çıkan bir isim. Ayrıca otoriteler onu, idolü olan Fede Valverde'ye benzetmekten çekinmiyor.
Bu yaz Uruguay'ın U-20 takımı ile L'Alcudia turnuvasının finalinde Arjantin'i mağlup ettiği maçta kritik gole imza atan oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Kendisinden üç yaş büyük oyuncular ile oynamasına rağmen başarılı geçirdiği ve kupanın Uruguay'a gelmesinde büyük rol oynadığı L'Alcudia turnuvasında hem fiziksel gücünü test etmişti, hem de onu izleyen büyük kulüplere kendini ispatlamış olmuştu.
İspanyol medyasında oyuncu ile ilgilenen büyük takımlardan birinin Galatasaray olduğu söyleniyor.
Gelecek vadeden yeteneği aynı zamanda Real Madrid ve Benfica da gözlem halinde.
DİĞER