TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Genç yıldız, Real Madrid ve Benfica'nın da radarında

Bu yaz Uruguay'ın U-20 takımı ile L'Alcudia turnuvasının finalinde Arjantin'i mağlup ettiği maçta kritik gole imza atan oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kendisinden üç yaş büyük oyuncular ile oynamasına rağmen başarılı geçirdiği ve kupanın Uruguay'a gelmesinde büyük rol oynadığı L'Alcudia turnuvasında hem fiziksel gücünü test etmişti, hem de onu izleyen büyük kulüplere kendini ispatlamış olmuştu.