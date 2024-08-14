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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'dan, Fenerbahçe'yi kızdıracak bir hamle geldi. Cimbom'un, sarı lacivertlilerin eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:02
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Bu sonuçla son şampiyon sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Hatayspor ise son 10 dakikaya 1-0 önde girdiği mücadeleden puansız ayrıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

AÇILIŞ MAÇLARINDAKİ İYİ PERFORMANSI DEVAM ETTİ

Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, 67. sezonuna başlanan Süper Lig'deki açılış maçlarında 46. galibiyetini aldı. "Cimbom" lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39. ilk hafta maçında 32. kez kazandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Galatasaray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

HATAYSPOR'A SAHASINDA YİNE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez konuk ettiği Hatayspor karşısında yine puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 5. maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole Atakaş Hatayspor 2 golle yanıt verdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

"KRAL" SEZONA GOLLE BAŞLADI

Süper Lig'de geçen sezonu gol kralı (25 gol) olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sezonun ilk maçında fileleri havalandırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Sarı-kırmızılı ekibin üst üste iki şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Icardi, Hatayspor mücadelesinin 80. dakikasında kullandığı penaltıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Süper Lig'de 58 müsabakada 48. kez gol sevinci yaşayan Icardi, toplamda da 75. resmi karşılaşmada 56 gole ulaştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

BATSHUAYI, SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Süper Lig'de "üç büyükler"in formasını terleten ilk yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Belçikalı santrfor, Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Michy Batshuayi, 90. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

TRANSFERDE SICAK GELİŞME!

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Bu hafta en az 1 transferi daha resmen açıklamayı planlayan sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Cimbom'un, Fenerbahçeli eski yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Aslan'ın bu hamleyle epey ses getirecek bir transfere imza atmayı planladığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

İşte o yıldız...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

G.SARAY'DAN KIM MIN-JAE BOMBASI!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen ve olası ayrılıkların da yaşanabileceği Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae içn devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

A Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Güney Koreli futbolcunun ise kafasının karışık olduğu ve transfere dair net bir karar vermediği belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Öte yandan Bayern Münih cephesinini 27 yaşındaki stoperi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Galatasaray'ın, Sacha Boey transferinde yakınlık kurduğu Bayern Münih yöneticilerinden bu transfer için kolaylık beklediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Cimbom'un makul bir kiralama ücretiyle yıldız savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi ve Kim Min-Jae'nin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Kim Min-Jae, 2022 yılında Fenerbahçe'den 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

İtalyan ekibinde başarılı bir grafik çizen savunmacı, 1 sezon sonra 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Ancak Kim Min-Jae için Alman devinde işler istediği gibi gitmedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Geçen sezon toplam 36 maça çıkan Kim Min-Jae, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

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