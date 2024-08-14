Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! 45 milyon Euro'luk yıldız geliyor
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'dan, Fenerbahçe'yi kızdıracak bir hamle geldi. Cimbom'un, sarı lacivertlilerin eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi.
Baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla son şampiyon sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Hatayspor ise son 10 dakikaya 1-0 önde girdiği mücadeleden puansız ayrıldı.
AÇILIŞ MAÇLARINDAKİ İYİ PERFORMANSI DEVAM ETTİ
Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 67. sezonuna başlanan Süper Lig'deki açılış maçlarında 46. galibiyetini aldı. "Cimbom" lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39. ilk hafta maçında 32. kez kazandı.
Galatasaray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.
HATAYSPOR'A SAHASINDA YİNE PUAN KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez konuk ettiği Hatayspor karşısında yine puan kaybı yaşamadı.
Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 5. maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole Atakaş Hatayspor 2 golle yanıt verdi.
"KRAL" SEZONA GOLLE BAŞLADI
Süper Lig'de geçen sezonu gol kralı (25 gol) olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sezonun ilk maçında fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin üst üste iki şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Icardi, Hatayspor mücadelesinin 80. dakikasında kullandığı penaltıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.
Süper Lig'de 58 müsabakada 48. kez gol sevinci yaşayan Icardi, toplamda da 75. resmi karşılaşmada 56 gole ulaştı.
BATSHUAYI, SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Süper Lig'de "üç büyükler"in formasını terleten ilk yabancı futbolcu oldu.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Belçikalı santrfor, Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı.
Michy Batshuayi, 90. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.
TRANSFERDE SICAK GELİŞME!
Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Bu hafta en az 1 transferi daha resmen açıklamayı planlayan sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi.
Cimbom'un, Fenerbahçeli eski yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.
Aslan'ın bu hamleyle epey ses getirecek bir transfere imza atmayı planladığı öne sürüldü.
İşte o yıldız...
G.SARAY'DAN KIM MIN-JAE BOMBASI!
Savunma hattına takviye yapmak isteyen ve olası ayrılıkların da yaşanabileceği Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae içn devreye girdiği öne sürüldü.
A Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği iddia edildi.
Güney Koreli futbolcunun ise kafasının karışık olduğu ve transfere dair net bir karar vermediği belirtildi.
Öte yandan Bayern Münih cephesinini 27 yaşındaki stoperi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.
Galatasaray'ın, Sacha Boey transferinde yakınlık kurduğu Bayern Münih yöneticilerinden bu transfer için kolaylık beklediği öne sürüldü.
Cimbom'un makul bir kiralama ücretiyle yıldız savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.
Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi ve Kim Min-Jae'nin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
Kim Min-Jae, 2022 yılında Fenerbahçe'den 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.
İtalyan ekibinde başarılı bir grafik çizen savunmacı, 1 sezon sonra 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmişti.
Ancak Kim Min-Jae için Alman devinde işler istediği gibi gitmedi.
Geçen sezon toplam 36 maça çıkan Kim Min-Jae, 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan savunmacının, kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
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