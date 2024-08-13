TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

TuttoMercatoWeb'in haberine göre önce Fenerbahçe'nin uğruna Beşiktaş'ı çalımladığı transferde bu kez Galatasaray, Fenerbahçe'nin önüne geçti.

İddiaya göre aylar boyunca Fenerbahçe'nin oyuncu için 12 milyon artı 3'lük bonservis teklifleri vardı ancak Sassuolo, 20 civarında teklifte bulunmuştu. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken kulübün fiyatta düşmeye gittiği ve Galatasaray'ın oyuncu için teklifini saatler içerisinde sunabilecek durumda olduğu belirtildi.