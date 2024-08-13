TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!
Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde önemli isimler bulunan Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 15:34 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 15:41
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TuttoMercatoWeb'in haberine göre önce Fenerbahçe'nin uğruna Beşiktaş'ı çalımladığı transferde bu kez Galatasaray, Fenerbahçe'nin önüne geçti.
İddiaya göre aylar boyunca Fenerbahçe'nin oyuncu için 12 milyon artı 3'lük bonservis teklifleri vardı ancak Sassuolo, 20 civarında teklifte bulunmuştu. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken kulübün fiyatta düşmeye gittiği ve Galatasaray'ın oyuncu için teklifini saatler içerisinde sunabilecek durumda olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 40 maça çıkan Fransız yıldız, 5 gol 4 asist katkısı sağlamıştı.
Sassuolo'nun küme düşmesinin ardından takımdaki birçok oyuncunun gitmek istediği teknik direktör ve Çizme basını tarafından doğrulanmıştı.
Süper Lig devlerinin kıyasıya birbirleri ile yarıştığı oyuncuya aralarından en yakın olan kulübün Galatasaray olduğu açıklandı.
Şimdi gözler, 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuna sunulması beklenen resmi teklifte.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Armand'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun bu hafta içerisinde son kararını vereceği söyleniyor.
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