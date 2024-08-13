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TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde önemli isimler bulunan Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 15:34 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 15:41
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TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Süper Lig'in devleri, sezonun başlaması ile birlikte transfer çalışmalarında ivme kazanmış durumdalar. Taraftarların heyecanla transfer haberi beklediği bugünlerde sıcak bir gelişme yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Transferleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta sıra kanat transferine gelmişti. Siyah beyazlı ekibin gündeminde, Sassuolo'dan Armand Lauriente vardı. Lauriente için İtalyanlar, 10 milyon Euro bonservis isterken, Beşiktaş rakamı aşağı çekmeye çalışıyordu.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Beşiktaş bu transfer için Parma ve Torino ile yarış halindeyken devreye Fenerbahçe girmişti. Serie B'de forma giymek istemeyen oyuncunun talipleri artarken, İtalyan basını ortalığı kızıştıracak bir iddia ile geldi.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

TuttoMercatoWeb'in haberine göre önce Fenerbahçe'nin uğruna Beşiktaş'ı çalımladığı transferde bu kez Galatasaray, Fenerbahçe'nin önüne geçti.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

İddiaya göre aylar boyunca Fenerbahçe'nin oyuncu için 12 milyon artı 3'lük bonservis teklifleri vardı ancak Sassuolo, 20 civarında teklifte bulunmuştu. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken kulübün fiyatta düşmeye gittiği ve Galatasaray'ın oyuncu için teklifini saatler içerisinde sunabilecek durumda olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 40 maça çıkan Fransız yıldız, 5 gol 4 asist katkısı sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Sassuolo'nun küme düşmesinin ardından takımdaki birçok oyuncunun gitmek istediği teknik direktör ve Çizme basını tarafından doğrulanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Süper Lig devlerinin kıyasıya birbirleri ile yarıştığı oyuncuya aralarından en yakın olan kulübün Galatasaray olduğu açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Şimdi gözler, 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuna sunulması beklenen resmi teklifte.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Armand'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe istedi, son çalımı Galatasaray attı!

Yıldız oyuncunun bu hafta içerisinde son kararını vereceği söyleniyor.

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