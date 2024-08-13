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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadro planlamalarına devam eden sarı kırmızılılarda, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 09:48
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı kırmızılı idareciler, takıma dahil olacak isimlerle ilgili temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom hedeflenen futbolcular için pazarlıklarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan Aslan'da, ayrılacak oyuncularla ilgili de flaş haberler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Önümüzdeki süreçte kimlerle yolların ayrılacağı büyük merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda Galatasaray'da Hakim Ziyech hakkında sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Yıldız futbolcunun menajerinin yönetimle yaptığı görüşmede oyuncusu için "Körfez ülkelerinden Ziyech'e talep var"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

"İsterseniz teklif getirebilirim" sözlerini kullandığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Takvim'de yer alan habere göre, yönetimin de 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yüksek maaşından kurtulmak için ayrılığa sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarında etkisiyle sarı kırmızılı formayla 23 maçta görev alabildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Ziyech bu süre zarfında takımına 8 gol, 4 asistle 12 gollük katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz sezonun sonunda Chelsea'den bonservisi alınan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

KRİTİK GOLLER ATMIŞTI

Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldızı geçtiğimiz sezon attığı kritik gollerle 24. şampiyonluğun kazanılmasına yardımcı olmuştu.

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