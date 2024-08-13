TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadro planlamalarına devam eden sarı kırmızılılarda, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan Aslan'da, ayrılacak oyuncularla ilgili de flaş haberler geliyor.
Önümüzdeki süreçte kimlerle yolların ayrılacağı büyük merak konusu olmuştu.
Bu doğrultuda Galatasaray'da Hakim Ziyech hakkında sürpriz bir haber geldi.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yıldız futbolcunun menajerinin yönetimle yaptığı görüşmede oyuncusu için "Körfez ülkelerinden Ziyech'e talep var"
"İsterseniz teklif getirebilirim" sözlerini kullandığı iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre, yönetimin de 31 yaşındaki kanat oyuncusunun yüksek maaşından kurtulmak için ayrılığa sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.
Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarında etkisiyle sarı kırmızılı formayla 23 maçta görev alabildi.
Ziyech bu süre zarfında takımına 8 gol, 4 asistle 12 gollük katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezonun sonunda Chelsea'den bonservisi alınan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu.
KRİTİK GOLLER ATMIŞTI
Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldızı geçtiğimiz sezon attığı kritik gollerle 24. şampiyonluğun kazanılmasına yardımcı olmuştu.
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