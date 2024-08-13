TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Faslı oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar'a kaptırdı!
Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşen Mazraoui ile ilgilenen Galatasaray, oyuncuyu Premier Lig devlerinden Manchestar United'a kaptırdı. Faslı oyuncu giderken yanında o oyuncuyu da götürecek. İşte detaylar...
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26 yaşındaki sağ bek, yeni kulübünü kesinleştirdi!
Bugün akşam saatlerinde Noussair Mazraoui'nin Manchester United'a imza atması bekleniyor.
Faslı sağ bek ile birlikte Matthijs de Ligt'de Bayern Münih'ten ayrılıp İngiltere devine imza atacak.
İmzaların atılması ile birlikte Kırmızı Şeytanlar, Matthijs de Ligt ve Mazraoui ile birlikte Erik ten Hag'ın Ajax'tan eski öğrencilerine 272 milyon Euro ödemiş olacak.
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