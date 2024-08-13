Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Faslı oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar'a kaptırdı!

Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşen Mazraoui ile ilgilenen Galatasaray, oyuncuyu Premier Lig devlerinden Manchestar United'a kaptırdı. Faslı oyuncu giderken yanında o oyuncuyu da götürecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 10:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Faslı oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar'a kaptırdı!

Sport Bild'de yer alan habere göre; Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Sacha Boey'in varlığı nedeniyle Bayern Münih'in sağ bek rotasyonunda Mazraoui, 4. sıraya düşmüştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Faslı oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar'a kaptırdı!

Bu sebeple ayrılık talebini Bayern Münih yönetimine ileten Faslı oyuncu ile Galatasaray temas halindeydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Faslı oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar'a kaptırdı!

Bayern Münih, yeterli teklifin gelmesi halinde oyuncunun ayrılabileceğini belirtiyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Faslı oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar'a kaptırdı!

26 yaşındaki sağ bek, yeni kulübünü kesinleştirdi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Faslı oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar'a kaptırdı!

Bugün akşam saatlerinde Noussair Mazraoui'nin Manchester United'a imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Faslı oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar'a kaptırdı!

Faslı sağ bek ile birlikte Matthijs de Ligt'de Bayern Münih'ten ayrılıp İngiltere devine imza atacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve G.Saray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız Beşiktaş ve G.Saray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız 11:04
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 10:44
Galatasaray, Faslı oyuncuyu kaptırdı! Galatasaray, Faslı oyuncuyu kaptırdı! 10:43
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! 10:14
İsveçli'ye G.Saray yolu gözüktü! İsveçli'ye G.Saray yolu gözüktü! 10:09
Fenerbahçe - Lille maçı ayrıntıları! Fenerbahçe - Lille maçı ayrıntıları! 10:02
Daha Eski
Arda ve Kenan yeni formaları tanıttı! Arda ve Kenan yeni formaları tanıttı! 09:51
G.Saray'da Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu 09:47
Rangers - Dynamo Kiev maçı hangi kanalda? Rangers - Dynamo Kiev maçı hangi kanalda? 09:44
FCSB - Sparta Prag maçı hangi kanalda? FCSB - Sparta Prag maçı hangi kanalda? 09:41
Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı hangi kanalda? 09:37
Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı hangi kanalda? Ludogorets Razgrad - Karabağ maçı hangi kanalda? 09:33