Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'la bu transfer döneminde ismi anılan Youssouf Fofana, Premier Lig'e gitmeyi tercih ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 13:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı

Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transfer döneminde ilgilendiği Youssouf Fofana'nın transferi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı

25 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu transfer döneminin başında kadrosuna katmak için yarışan ezeli rakipler, oyuncu ile ilgili gelişmeleri takip ediyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı

2019-2020 sezonunun devre arasından beri Monaco forması giyen Fofana, takımıyla sözleşmesinin son senesine girdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı

Fransız futbolcu bu sezon Monaco formasıyla 35 maça çıkıp 4 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı

Football Insider'ın haberine göre, Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United, 31 Ağustos'tan önce ön libero transferini bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı

Fofana da Kırmızı Şeytanlar'ın transfer hedeflerinden bir tanesi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı

Fenerbahçe ve Galatasaray haricinde İtalyan ekibi AC Milan gibi Avrupa'nın dev takımlarının da transfer etmek istediği 25 yaşındaki Fransız orta sahanın da transferde ilk tercihi Manchester United.

G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor
G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı!
DİĞER
55'lik Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesine bakın! Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenler şoke oldu! "Kızından daha genç"
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail'in sözcüsü oldu! MİT'e 'Haniye' iftirası MOSSAD'a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv'den mi?
F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde!
F.Bahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı! G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı! 13:23
Fofana ada devine gitmek istiyor! Fofana ada devine gitmek istiyor! 13:04
Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'de Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'de 12:47
Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda? 12:24
F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde! F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde! 12:24
The New Saints - Petrocub maçı ne zaman? The New Saints - Petrocub maçı ne zaman? 11:59
Daha Eski
F.Bahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! F.Bahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! 11:33
Fenerbahçe'ye PSG'den müjde! Fenerbahçe'ye PSG'den müjde! 11:29
Beşiktaş ve G.Saray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız Beşiktaş ve G.Saray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız 11:04
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 10:44
Galatasaray, Faslı oyuncuyu kaptırdı! Galatasaray, Faslı oyuncuyu kaptırdı! 10:43
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! 10:14