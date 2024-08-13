TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Tercihini İngiltere'den yana kullandı
Fenerbahçe ve Galatasaray'la bu transfer döneminde ismi anılan Youssouf Fofana, Premier Lig'e gitmeyi tercih ediyor. İşte detaylar...
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Fransız futbolcu bu sezon Monaco formasıyla 35 maça çıkıp 4 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.
Football Insider'ın haberine göre, Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United, 31 Ağustos'tan önce ön libero transferini bitirmek istiyor.
Fofana da Kırmızı Şeytanlar'ın transfer hedeflerinden bir tanesi.
Fenerbahçe ve Galatasaray haricinde İtalyan ekibi AC Milan gibi Avrupa'nın dev takımlarının da transfer etmek istediği 25 yaşındaki Fransız orta sahanın da transferde ilk tercihi Manchester United.
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