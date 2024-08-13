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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde Lille'ye elenmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:10
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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi!

Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 berabere kalması sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak 'arka plana 'Aşkın olayım'' şarkısını ekledi.

Fenerbahçe'nin rakibi Lille de, maçtan önce yaptığı videolu paylaşımın arka fonuna 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı ekleyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu.

İşte Icardi'nin paylaşımı:

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