Young Boys dezavantajlı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçları ile ilgili İsviçreli gazeteci Craig King'le kulübün son durumunu konuştuk. BBC ve Sky Sports gibi prestijli kurumlara da yorumcu olarak katılan spor gazetecisi King, Galatasaray'ın bu eşleşmenin doğal favorisi olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

BASKI ALTINDA

Teknik direktör Rahmen baskı altında. Geçtiğimiz sezonu Winterthur'da geçirdi ve takımı beşinci sırada bitirerek şampiyonluk grubuna taşıdı. Bu onlar için gerçekten harika bir başarıydı. Ama Young Boys'taki futbolu şimdiye kadar göze pek hoş gelmiyor. Bunu transfer eksikliğine bağlıyorum ancak elindekileri de daha iyi oynatmalı. Ligin dibinde olmamalılar.

ZAMAN VERİLECEK

Rahmen'e zaman verileceğini düşünüyorum. Young Boys'ta eski yardımcı ve geçici menajer olan Matteo Vanetta yardımcı atandı. Sonuçlar, özellikle de iç sahada iyileşmezse görevden alınabilir. Ancak, Galatasaray maçından önce olacağını sanmıyorum. Ayrıca, Young Boys formda olsaydı bile dezavantajlı taraftaydı. Bu eşleşmede onlardan fazla beklenti yok.

TAKIMDA EKSİKLİK VAR

Young Boys geçen sezonki yakın şampiyonluk yarışına rağmen transfer pazarında hareketli değildi. Kaptan Fabian Lustenberger'i (emeklilik) ve defans oyuncusu Aurele Amenda'yı kaybetmelerine rağmen gerçekten hiçbir şey yapmadılar. Şimdiye kadar daha fazlasına ihtiyaç duydukları çok açık ama sadece birkaç transfer yaptılar.

conte ve vırgınıus

Young Boys'un birkaç oyuncu daha transfer edebileceğini düşünüyorum. Transfer çalışmaları devam ediyor. Kötü başlangıç sonrası kadrolarına Abdou Conte ve Alan Virginius'u aldılar. Galatasaray'a karşı oynanacak maçlar için bu oyuncuların kadroya dahil edilmesini bekliyorum. Bu maç Young Boys'un daha önemli değişiklikler yapması için muhtemelen çok erken.