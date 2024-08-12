GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu defteri resmen kapanmak üzere. Milli futbolcuya talip olan Spartak Moskova transferde fiyat artırdı. İmzaların an meselesi olduğu transferde sözleşme şartları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Bu konuya dair sıcak bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Milliyet'te yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray macerası artık sona eriyor.
Milli futbolcu için bir süredir devrede olan Spartak Moskova, Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini güncelledi.
Galatasaray ile 13 milyon euro bonserviste anlaşan Spartak Moskova'nın Kerem'i ikna etmek için fiyat yükseltmeye devam ettiği belirtildi.
İŞTE YENİ MAAŞ TEKLİFİ
2.4 milyon Euro'ya çıkan Rus ekibinin, Kerem'i ikna etmek için bonuslarla beraber 3 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.
Kerem'le aradaki farkı kapatan Spartak Moskova'lı yöneticilerin son detaylar üzerinde çalıştığı öğrenildi.
TRANSFERİN BİTMESİ BEKLENİYOR
Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maça çıktı.
Kerem bu karşılaşmalarda 15 gol, 9 asistlik skor katkısı vermişti.
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