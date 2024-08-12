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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu defteri resmen kapanmak üzere. Milli futbolcuya talip olan Spartak Moskova transferde fiyat artırdı. İmzaların an meselesi olduğu transferde sözleşme şartları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 10:11
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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Süper Lig'in ilk maçında Hatayspor'u 2-1 yenerek nefes alan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Sarı kırmızılılarda takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda takımda olmayacağı haberleri basına yansımıştı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Bu konuya dair sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Milliyet'te yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray macerası artık sona eriyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Milli futbolcu için bir süredir devrede olan Spartak Moskova, Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini güncelledi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Galatasaray ile 13 milyon euro bonserviste anlaşan Spartak Moskova'nın Kerem'i ikna etmek için fiyat yükseltmeye devam ettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

İŞTE YENİ MAAŞ TEKLİFİ

2.4 milyon Euro'ya çıkan Rus ekibinin, Kerem'i ikna etmek için bonuslarla beraber 3 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

Kerem'le aradaki farkı kapatan Spartak Moskova'lı yöneticilerin son detaylar üzerinde çalıştığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

TRANSFERİN BİTMESİ BEKLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam! İşte bonservis ücreti

25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maça çıktı.

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