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Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu o yıldızın, Premier Lig ekibi Liverpool'a transfer olmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 10:40
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Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Sarı kırmızılılar, Hatayspor karşılaşmasının ardından gözünü transfere çevirdi.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Yönetim, özellikle teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvamıştı.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Cimbom'un orta saha adayları arasında ise birbirinden önemli yıldızlar bulunuyordu.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Ancak Aslan'a transferde kötü bir haber geldi.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

İşte ayrıntılar...

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Adrien Rabiot, yeni bir maceraya hazırlanıyor.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Süper Lig'den Galatasaray dahil birçok takımın peşinde olduğu Fransız yıldızın yeni adresini İngilizler duyurdu.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

ADRIEN RABIOT ADA YOLCUSU

Akşam'ın Ada basınından derlediği habere göre; Liverpool, bu yaz ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Takımın yeni teknik direktörü Arne Slot, orta sahaya Adrien Rabiot ile takviye yapılmasını istedi.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Fransız oyuncu ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Öte yandan 29 yaşındaki orta sahanın yıllık 10-15 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

GALATASARAY DAHİL DEVLER PEŞİNDEYDİ

Süper Lig devi Galatasaray'ın da Rabiot'un durumunu sorduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme

Ayrıca yıldız oyuncunun peşinde; Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Milan gibi kulüpler vardı.

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