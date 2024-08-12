Galatasaray çok istiyordu, Liverpool kapıyor! Transferde şok gelişme
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu o yıldızın, Premier Lig ekibi Liverpool'a transfer olmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Cimbom'un orta saha adayları arasında ise birbirinden önemli yıldızlar bulunuyordu.
Ancak Aslan'a transferde kötü bir haber geldi.
İşte ayrıntılar...
Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Adrien Rabiot, yeni bir maceraya hazırlanıyor.
Süper Lig'den Galatasaray dahil birçok takımın peşinde olduğu Fransız yıldızın yeni adresini İngilizler duyurdu.
ADRIEN RABIOT ADA YOLCUSU
Akşam'ın Ada basınından derlediği habere göre; Liverpool, bu yaz ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.
Takımın yeni teknik direktörü Arne Slot, orta sahaya Adrien Rabiot ile takviye yapılmasını istedi.
Fransız oyuncu ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.
Yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.
Öte yandan 29 yaşındaki orta sahanın yıllık 10-15 milyon euro kazanacağı aktarıldı.
GALATASARAY DAHİL DEVLER PEŞİNDEYDİ
Süper Lig devi Galatasaray'ın da Rabiot'un durumunu sorduğu öne sürülmüştü.
Ayrıca yıldız oyuncunun peşinde; Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Milan gibi kulüpler vardı.
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