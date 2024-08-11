Sarayın kralları

Ligin ilk haftasında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da golcüler sahneye çıktı. 1-0 geriden gelerek 3 puanı elde eden Aslan'da Mauro İcardi ve Michy Batshuayi fark yaratan isimler oldu. İki tecrübeli forvet, arka arkaya sahneye çıkarak galibiyeti getirdi. An itibarıyla Süper Lig'de en fazla gol bulan iki yıldız olan İcardi ve Batshuayi mesaiye de erken başladı. İcardi-Batshuayi ikilisinin Süper Lig'deki toplam gol sayıları 87 olarak dikkat çekti.

TARİHE GEÇTİLER

Süper Lig'de 3. sezonuna başlayan Mauro İcardi, 2022-2023 sezonunda 24 lig maçında 22 gol atarken, geçen sezon 34 lig maçında 25 kez ağları sarsıp gol krallığını kazandı. Arjantinli yıldız bu sezon da ilk maçında imzasını attı. Yeni transfer Batshuayi de Süper Lig'de tarihe geçti. Üç büyük takımda oynayıp gol atan ilk yabancı oyuncu olan Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ta 14 lig golü atarken, Fenerbahçe'de 2 senede 24 kez ligde sevindi. Batshuayi, Galatasaray'da ilk maçta golünü attı.

KURTARICI YILDIZLAR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonundan bu yana maçların 80'inci dakikasından itibaren en fazla gol atan oyuncular; Mauro İcardi ve Michy Batshuayi oldu. OPTA'nın hazırladığı rakamlara göre son 10 dakikalarda İcardi 14 kez sevinirken, Batshuayi de 12 defa fileleri havalandırdı.

BATSHUAYI KLASİĞİ

Hatayspor karşısında 90. dakikada attığı golle 3 puanı Galatasaray'a getiren Michy Batshuayi, kurtarıcı rolünü devam ettirdi. Batshuayi, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de attığı son 10 golün 8'ini oyuna sonradan girip kaydetti.