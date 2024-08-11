Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

"Bazen siz göndermek istersiniz. Elinizde net bir kadroyla çalışmak zor oluyor. Transfer bittikten sonra sağlıklı şekilde işinize odaklanabiliyorsunuz."

"Maç öncesi tesiste otururken de oyuncu izledim. Zor bir dönem, zor geçiyor. Galatasaray takımındayız. Burada son güne kadar transfer devam edecek." açıklamalarını yaptı.