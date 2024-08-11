Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor
Galatasaray'da, Hatayspor maçı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda transferde vites artırma kararı alan yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın gündeminde bulunan o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılı ekip, bu gole 80'inci dakikada Icardi'nin penaltı ve 90'ıncı dakikada Batshuayi'nin golleriyle karşılık verdi: 2-1.
BATSHUAYI'DEN BİR İLK
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 3 büyük takımda forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.
Belçikalı golcü, 70'inci dakikada Dubois'nın yerine oyuna dahil oldu.
ZAHA KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı ekipte Wilfired Zaha, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.
Transfer görüşmeleri yapan ve ismi eski takımı Crystal Palace ile anılan yıldız futbolcu, Hatayspor maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.
Tecrübeli futbolcunun transferinin yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.
GABRIEL SARA FORMAYI GİYDİ
Galatasaray'ın hafta başında kadrosuna kattığı Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı.
Hafta ortasında takımla yapılan antrenmanlarda yer alan Brezilyalı futbolcu, Hatayspor mücadelesinin ikinci yarısında Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.
25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından, "En iyi oyuncuları getirebilmek için ligimizi iyi tanıtmalıyız."
"Kadromdan memnunum, transfer dönemi kapanana kadar belki 1-2 oyuncu içeri katabiliriz."
"Teknik adamlar için transfer dönemi zordur. Sizden edilebilecek transferler de var. Bunlar oyuncuların kafasını karıştırır."
"Bazen siz göndermek istersiniz. Elinizde net bir kadroyla çalışmak zor oluyor. Transfer bittikten sonra sağlıklı şekilde işinize odaklanabiliyorsunuz."
"Maç öncesi tesiste otururken de oyuncu izledim. Zor bir dönem, zor geçiyor. Galatasaray takımındayız. Burada son güne kadar transfer devam edecek." açıklamalarını yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında bilgileri verirken yönetim, temaslarını sürdürüyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, kanat bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
Birçok oyuncuyu listesinde bulunduran Cimbom'da önemli bir gelişme yaşanıyor.
A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, Arjantinli yıldız Angel Correa'yı yakından takip ettiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid forması giyen yıldız isim ile ilgili olumlu rapor hazırladığı belirtildi.
Ayrıca Beşiktaş'ın da tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istediği de biliniyor.
Angel Correa'nın İspanyol devi ile olan sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek.
29 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri ise 18 milyon Euro olarak ifade ediliyor.
Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 47 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 3 de asist üretti.
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