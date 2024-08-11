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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Galatasaray'da, Hatayspor maçı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda transferde vites artırma kararı alan yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın gündeminde bulunan o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 10:05
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Yeni sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

RAMS Park'ta oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle biterken, Hatayspor 52'nci dakikada Joelson Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, bu gole 80'inci dakikada Icardi'nin penaltı ve 90'ıncı dakikada Batshuayi'nin golleriyle karşılık verdi: 2-1.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

BATSHUAYI'DEN BİR İLK

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 3 büyük takımda forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Belçikalı golcü, 70'inci dakikada Dubois'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

ZAHA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte Wilfired Zaha, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Transfer görüşmeleri yapan ve ismi eski takımı Crystal Palace ile anılan yıldız futbolcu, Hatayspor maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Tecrübeli futbolcunun transferinin yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

GABRIEL SARA FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın hafta başında kadrosuna kattığı Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Hafta ortasında takımla yapılan antrenmanlarda yer alan Brezilyalı futbolcu, Hatayspor mücadelesinin ikinci yarısında Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından, "En iyi oyuncuları getirebilmek için ligimizi iyi tanıtmalıyız."

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

"Kadromdan memnunum, transfer dönemi kapanana kadar belki 1-2 oyuncu içeri katabiliriz."

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

"Teknik adamlar için transfer dönemi zordur. Sizden edilebilecek transferler de var. Bunlar oyuncuların kafasını karıştırır."

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

"Bazen siz göndermek istersiniz. Elinizde net bir kadroyla çalışmak zor oluyor. Transfer bittikten sonra sağlıklı şekilde işinize odaklanabiliyorsunuz."

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

"Maç öncesi tesiste otururken de oyuncu izledim. Zor bir dönem, zor geçiyor. Galatasaray takımındayız. Burada son güne kadar transfer devam edecek." açıklamalarını yaptı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Teknik direktör Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında bilgileri verirken yönetim, temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, kanat bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Birçok oyuncuyu listesinde bulunduran Cimbom'da önemli bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, Arjantinli yıldız Angel Correa'yı yakından takip ettiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid forması giyen yıldız isim ile ilgili olumlu rapor hazırladığı belirtildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Ayrıca Beşiktaş'ın da tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istediği de biliniyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Angel Correa'nın İspanyol devi ile olan sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

29 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri ise 18 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 47 maça çıktı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Süper Kupa'nın rövanşı geliyor

Bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 3 de asist üretti.

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