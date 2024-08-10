Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Galatasaray, henüz lige hazır olmamasına rağmen kazanmasını bildi. Galatasaray'ın çok iyi bir 10 numaraya ihtiyacı var. Sol beke de ihtiyacı var! Köhn ile bu lig bitmez Okan hocam! Elias Jelert'i daha göremedik. Dün sakat olduğu için tribündeydi. Galatasaray'a hayat veren isim Batshuayi oldu. 'Doktor' Batshuayi, Aslan'ı komadan çıkardı… Attığı golle Aslan kükredi! Galatasaray'a üç puandan çok daha fazlasını kazandırdı Batshuayi!