Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray - Hatayspor mücadelesini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Örneğin; Kerem Demirbay ilk yarı bitmeden oyundan çıkmalıydı. Batshuayi, Kerem ve hamleler doğru zamanda yapıldı. Batshuayi'nin bu sezon ekstra bir golcü olacağını gördük. Bu arada Galatasaray yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti dışarıdan gelen yıpratmalara karşı korumalı, dik durmalı, hatta gereken cevabı da vermelidir. Sessiz kaldıkça bu algılar daha güçlenir ve G.Saray'a zarar verir.
ZEKİ UZUNDURUKAN – 'DOKTOR' BATSHUAYI!
Galatasaray oyun olarak geçen sezonun çok gerisinde… Hatayspor çok akıllı bir taktikte oynadı. Son ana kadar puan için savaştılar. Galatasaray'a karşı merkezi çok iyi kapatarak, kanatlara zorladılar. Bu taktikle Mertens'i devre dışı bırakırken, Galatasaray'ın da hızını kesmiş oldular. Sadece 3 futbolcu transfer eden ve 800 bin Euro harcayan Hatayspor, çok koştu, yürekli bir futbol ortaya koydu.
Galatasaray maç boyunca çok pozisyona girdi, çok gol kaçırdı, 2 kez de direkleri dövdü. Erce Kardeşler muazzam kurtarışlar yaptı. Herkes Galatasaray'dan gol beklerken, fileleri havalandıran taraf Hatayspor oldu. Joelson'un golünde Galatasaray savunmasının ne kadar ağır kaldığını gördük. Özellikle Abdülkerim Bardakçı, eski çabukluğunun çok uzağında.
Hatayspor savunmasında Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet çok savaştı. Kamil Ahmet; Barış Alper ve Köhn ile girdiği her mücadelede ayakta kaldı. Okan Burak baktı ki maç elden gidiyor. Üst üste değişiklikler yaptı. 57'de Kerem Demirbay'ın yerine giren yeni transfer Gabriel Sara iyi niyetliydi. Daha ilk maçı. Çok bir şey göremedik ama daha ilk maçı! Sara ile ilgili objektif yorumlar yapabilmemiz için 4-5 maçını görmemiz gerek. Ceza sahası dışından şut denemelerinde bulundu. Mertens de çıktıktan sonra 10 numara gibi oynadı.
Galatasaray'ın bu sezonki en büyük transferi Batshuayi! Dün 90'da attığı kafa golü ile Okan Buruk'u da yönetimi de eleştiri oklarından kurtardı. Okan hocam, İcardi bu kadar etkisiz ve formsuzken Batshuayi ilk 11 oynar! Hem de İcardi ile birlikte oynar! Hem de Aslanlar gibi oynar! Galatasaray'a bu galibiyet ilaç gibi geldi. Süper Kupa'da farklı Beşiktaş yenilgisinden sonra adeta komaya giren sarı-kırmızılılara Hatayspor galibiyeti ilaç gibi geldi.
Batshuayi'nin golünden sonra Rams Park'taki muhteşem Galatasaray taraftarının coşkusu görülmeye değerdi. Maçı da alan o muhteşem Galatasaray taraftarıydı.Şampiyon takım duruyor ama geçen yılki tahrip gücü yüksek futbolundan eser yok.
Galatasaray, henüz lige hazır olmamasına rağmen kazanmasını bildi. Galatasaray'ın çok iyi bir 10 numaraya ihtiyacı var. Sol beke de ihtiyacı var! Köhn ile bu lig bitmez Okan hocam! Elias Jelert'i daha göremedik. Dün sakat olduğu için tribündeydi. Galatasaray'a hayat veren isim Batshuayi oldu. 'Doktor' Batshuayi, Aslan'ı komadan çıkardı… Attığı golle Aslan kükredi! Galatasaray'a üç puandan çok daha fazlasını kazandırdı Batshuayi!
MUSTAFA ÇULCU – ICARDI'YE DİKKATSİZ MÜDAHALE VAR!
Galatasaray ilk yarıda kapalı savunmayı aşma problemi yaşadı. Hatayspor bloklar arası mesafeyi dar tutarak G.Saraylı oyuncuları araya sokmadı. Rahat oynatmadı. Ve daha çok kanatlara zorladı. G.Saray'ın dıştan yaptığı ortalar etkisizdi. Hatay savunması yan ortalarda başarılıydı. Hücumda Icardi, Mertens, Torreira ve Kerem Demirbay etkili olamadılar.
2. yarı bu bölgede değişikliğe gidildi ve bu hamlede sonuç da alındı. İkinci yarıya G.Saray hızlı başladı, ancak savunma hatalarından cesaretlenen Hatay, kontratakla 53'te golü buldu. İlerleyen dakikalarda oyuncu değişikliği ile G.Saray toparlanış içindeydi. Ve 78'de İcardi ile penaltıdan beraberliği buldu. G.Saraylı oyuncularda özellikle ilk yarıda bir mutsuzluk var gibi de gözüktü.
Ligin ilk maçında hakemlerin yönetimi, sezon boyu hakem yönetimlerinin karakteri konusunda mesaj içeriklidir. Zaman geçirmeler, oyuna tempo kazandırmalar, oyuncu itirazları sakatlıklar… Alacakları önlem ve uygulamalar oyunculara ve diğer hakemlere örnek teşkil eder.
29. dakikada iki Hataylı oyuncunun kafa kafaya çarpışması sırasında aradaki G.Saraylı'nın yerde kaldığı pozisyonda hakemin oyunu ısrarla devam ettirmesi çağdaş hakemliğe uymadı. Ki IFAB bu sezon travma konusunda, sakatlıklar konusunda yeni bir kural uygulamasına gitti.
Hakemin 8. dakikada Torreira'ya, 73. dakikada Köhn'e kontrolsüz hareketlerde çıkmayan iki sarı kartı vardı. 78'de Hataylı oyuncunun Icardi'ye dikkatsiz bir dokunuşu var. Icardi penaltıyı aldı. Bunu değerlendirdi. Hakem Turgut Doman'ın hızlı yer alma konusunda, hakemlik dinamizmi konusunda bazı eksikleri görüldü. Zaman zaman oyunun içinde kaldı fakat zaman geçirme konusunda önlem alamadı…
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