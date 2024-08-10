Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"İkinci yarıda Galatasaray tempoyu artırdı ve art arda pozisyonları kaçırdığı dakikalarda kontradan golü yiyiverdi. Abdülkerim milli bir stoper ama bire birde çok ağır olduğu, yenilen golde bir kez daha görüldü"

"Adamı kaçırdı, daha sonra ceza alanı içinde Hataysporlu oyuncu topu çekti, Muslera penaltıyı yaptı, hakem mükemmel bir uygulamayla bir an için 'avantaj' dedi ve Hatay'ın golü geldi"