Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da maçta çok tartışılan penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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"İkinci yarıda Galatasaray tempoyu artırdı ve art arda pozisyonları kaçırdığı dakikalarda kontradan golü yiyiverdi. Abdülkerim milli bir stoper ama bire birde çok ağır olduğu, yenilen golde bir kez daha görüldü"
"Adamı kaçırdı, daha sonra ceza alanı içinde Hataysporlu oyuncu topu çekti, Muslera penaltıyı yaptı, hakem mükemmel bir uygulamayla bir an için 'avantaj' dedi ve Hatay'ın golü geldi"
"Bundan sonra sıkıntı başladı ta ki Icardi'nin kazandırdığı penaltıya kadar"
"Son dakikalarda da F.Bahçe'nin ne kadar yanlış, Galatasaray'ın ise ne kadar doğru yaptığının ispatı ortaya çıktı"
"Sonradan oyuna giren Batshuayi, son dakikada üç puanı getirdi"
"Hakem Turgut Doman'ı çok beğendim"
"Belki bir-iki ufak hatası var ama maçı iyi yönetti"
"Penaltıda da tartışmasız haklıydı"
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