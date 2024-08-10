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Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da maçta çok tartışılan penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:00
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Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"Galatasaray dün gece winner bir takım olduğunu yine gösterdi"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"Düşünebiliyor musunuz, Türkiye liginin belki de en zayıf takımlarından biri olan Hatayspor'dan ikinci yarıda golü yiyorlar, bitime ilavelerle birlikte 10-15 dakika kala penaltı ile beraberliği yakalayıp son dakikada da maçı kazanıyorlar"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"Galatasaray önemli pozisyonlar kaçırdı. Tempoları özellikle ilk yarı alışılmışın dışında düşüktü. Abdülkerim gibi, Barış Alper gibi bazı oyuncular hazır değiller. İcardi kilo vermiş, fazla koşmuyor ama maç esnasında öylesine ince paslar attı ki kimsenin gözünden kaçmasın"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"İkinci yarıda Galatasaray tempoyu artırdı ve art arda pozisyonları kaçırdığı dakikalarda kontradan golü yiyiverdi. Abdülkerim milli bir stoper ama bire birde çok ağır olduğu, yenilen golde bir kez daha görüldü"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"Adamı kaçırdı, daha sonra ceza alanı içinde Hataysporlu oyuncu topu çekti, Muslera penaltıyı yaptı, hakem mükemmel bir uygulamayla bir an için 'avantaj' dedi ve Hatay'ın golü geldi"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"Bundan sonra sıkıntı başladı ta ki Icardi'nin kazandırdığı penaltıya kadar"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"Son dakikalarda da F.Bahçe'nin ne kadar yanlış, Galatasaray'ın ise ne kadar doğru yaptığının ispatı ortaya çıktı"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

"Sonradan oyuna giren Batshuayi, son dakikada üç puanı getirdi"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar değerlendirdi!

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