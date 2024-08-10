Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor
Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakibinde forma giyen o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.
Son olarak Gabriel Sara'yı kadrosuna katan Aslan, takviyelerine devam edecek.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi Slavia Prag'ın yıldızına talip olduğu öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray, Sara'nın haricinde orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.
Bu bölge için ise iki isim öne plana çıktı.
Molde'den Emil Breivik ve Slavia Prag'dan Oscar Dorley'in, Galatasaray'ın listesinde olduğu öğrenildi.
Slavia Prag ile 2027'ye kadar kontratı olan 26 yaşındaki Oscar için 8.5 milyon euro değerinde bonservis talep ediliyor.
Molde'den 24 yaşındaki Emil Breivik ise 3.5 milyon euro değerinde.
Galatasaray iki oyuncu için de görüşmelerini sürdürüyor.
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