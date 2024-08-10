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Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakibinde forma giyen o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 15:24
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Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Trendyol Süper Lig'e 3 puanla başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Sarı kırmızılılar, ligin ilk maçında sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Cimbom zorlu mücadeleyi Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanmasını bildi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Öte yandan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Son olarak Gabriel Sara'yı kadrosuna katan Aslan, takviyelerine devam edecek.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi Slavia Prag'ın yıldızına talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Galatasaray, Sara'nın haricinde orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Bu bölge için ise iki isim öne plana çıktı.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Molde'den Emil Breivik ve Slavia Prag'dan Oscar Dorley'in, Galatasaray'ın listesinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinden geliyor

Slavia Prag ile 2027'ye kadar kontratı olan 26 yaşındaki Oscar için 8.5 milyon euro değerinde bonservis talep ediliyor.

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