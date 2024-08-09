Okan Buruk Hatayspor maçı öncesi Zaha hakkında konuştu

Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor'u konuk edecek.

Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Stadımızı çok özlemişiz. Geçen hafta Türkiye'nin en kötü stadı Olimpiyat Stadyumu'nda oynadık.

Hedefimiz sezona iyi başlamak.

Süper Kupa maçımıza baktığımızda özellikle ikili mücadelede çok geride kalmıştık.

Zaha'nın transfer görüşmeleri var. Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncu kendini riske etmek istemedi.

Kaan Ayhan'ın sakatlık durumu vardı. Yüzde yüz emin olamadık o yüzden yedek başladı.