Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak
Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta saha arayışında olan iki ekip, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği ve ezeli rakibine çalım atmaya hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)
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DEVLERİN YARIŞI TRANSFERE SIÇRADI!
Ajansspor'un Fransız basınından derlediği habere göre; Galatasaraylı yöneticiler, Fenerbahçe'nin de istediği o futbolcu için girişimlere başladı.
Sarı kırmızılı yönetimin, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha Carlos Soler için düğmeye bastığı iddia edildi.
FENERBAHÇE İSTEDİ, CİMBOM DEVREYE GİRDİ
Haberde ilk olarak Türkiye'den Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.
Hatta sarı lacivertlilerin Lille maçından önce İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile görüşme yaptığı ifade edildi.
Daha sonra Galatasaray'ın da devreye girdiği ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız ismi bitirmek için girişimlerini hızlandırdığı vurgulandı.
CARLOS SOLER'İN PERFORMANSI
Soler, geçen sezon PSG formasını 28 kez giydi.
Birçok mevkide oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Asıl pozisyonu merkez orta saha olan Soler, sağ bek ve sol bekte de forma şansı buldu.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol yıldızın, güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kısa süre içinde Soler konusunda önemli adımlar atması bekleniyor.
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