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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta saha arayışında olan iki ekip, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği ve ezeli rakibine çalım atmaya hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:33
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Son dönemde çalkantılı bir süreç geçiren Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Yaz transfer döneminde şu ana kadar 3 takviye birden yapan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, transferlerin devam edeceğini belirtmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız isim için harekete geçti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

DEVLERİN YARIŞI TRANSFERE SIÇRADI!

Ajansspor'un Fransız basınından derlediği habere göre; Galatasaraylı yöneticiler, Fenerbahçe'nin de istediği o futbolcu için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Sarı kırmızılı yönetimin, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha Carlos Soler için düğmeye bastığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

FENERBAHÇE İSTEDİ, CİMBOM DEVREYE GİRDİ

Haberde ilk olarak Türkiye'den Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Hatta sarı lacivertlilerin Lille maçından önce İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile görüşme yaptığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Daha sonra Galatasaray'ın da devreye girdiği ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız ismi bitirmek için girişimlerini hızlandırdığı vurgulandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

CARLOS SOLER'İN PERFORMANSI

Soler, geçen sezon PSG formasını 28 kez giydi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Birçok mevkide oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

Asıl pozisyonu merkez orta saha olan Soler, sağ bek ve sol bekte de forma şansı buldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol yıldızın, güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

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