Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. 1. hafta müsabakasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.