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Düzelmeye zamanı yok

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray’ın rakibi Young Boys’u Fotomaç’a yorumlayan gazeteci Dominic Wuillemin, “Daha önce böyle kötü bir sezon başlangıcı olmadı. Bu kadar kısa sürede toparlanmaları mümkün gözükmüyor” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Düzelmeye zamanı yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys'u İsviçreli gazeteci Dominic Wuillemin'e sorduk. Berner Zeitung'da kulübü yakından takip eden Wuillemin; 4 maçta 1 puanlık sezon başlangıcı, takımdaki sorunların düzelme ihtimali ve Galatasaray eşleşmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. İsviçreli gazeteci şu ifadeleri kullandı: "Sezon başlangıcı en net ifadeyle hayal kırıklığı. Daha önce böyle bir başlangıç olmamıştı. Geçen sezon da çok parlak geçmeyince mart ayının başında teknik adam değişti. En sonunda şampiyonluk geldi ama Young Boys adına zor bir yıldı. Yeni oyunculara para harcamamaları şaşırtıcı. Tecrübeli transferlere ihtiyaçları vardı. Yeni teknik direktör Patrick Rahmen şu anda en suçsuz yetkili konumunda. Şu an hocayı eleştirmek ve takımdan göndermek adil olmaz. Çünkü ana problem kadronun kalitesizliği. Rahmen bu kötü kadroyla ne yapabilir? 4 maçtan sonra hocayı göndermek biraz garip olur. Ben yakın zamanda böyle bir gelişme beklemiyorum."

ÇOK ZOR BİR EŞLEŞME

Young Boys 2018'de 30 yıl sonra şampiyon oldu. 4-4-2'yle şampiyonluklar geldi. Young Boys'u yönetiyorsan 4-4-2 ile oynamak zorunludur. Rahmen de 4-4-2 oynatıyordu ama 4-2-3-1'e döndü. G.Saray'a karşı da 4-2-3-1 oynatır. Favori Galatasaray, zor bir eşleşme.

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