Zor hedef Digne

Galatasaray sol bek transferinde önemli bir ismi listesine aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Lucas Digne transferi için çalışma başlattı. Aslan, Fransız futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor. 31 yaşındaki sol bekin kulübü Aston Villa ile resmi görüşmeler başladı. Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama teklifini Premier Lig ekibine ilettiği belirtildi. Ayrıca sarı-kırmızılıların Digne'nin 1 yıllık maaşını ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

ÖNCELİĞİ İNGİLTERE

Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için kiralama ücreti ödemek istemediği, fakat Digne'nin tüm maaşını 1 yıllık kiralama kapsamında karşılamayı önerdiği aktarıldı. Ancak oyuncu tarafının bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Premier Lig'de devam etmek isteyen Digne'nin Galatasaray'ın teklifine olumsuz yaklaştığı dile getirildi.

ASTON VILLA'DA MUTLU

The Athletic muhabiri Jacob Tanswell, Galatasaray'ın Aston Villa'dan istediğini ancak Lucas Digne'nin teklifi reddettiğini yazdı. The Athletic'in haberinde Digne'nin Aston Villa'da mutlu olduğu ve kalmaya devam edeceği aktarıldı. Bu arada Lucas Digne'ye başka kulüplerden de teklif olduğu bildirildi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Lucas Digne'nin menajeri Mikkel Beck, Galatasaray'ın Aston Villa ile görüştüğünü doğruladı. Mikkel Beck, "Galatasaray, Aston Villa ile temasa geçti. Ancak Lucas Digne, Aston Villa'da kalmak istiyor. Sözleşme şartlarını görüşme niyetinde değil" ifadelerini kullandı.

30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Digne kariyeriyle dikkat çekiyor. Sol bekte forma giyen 31 yaşındaki futbolcu; PSG, Barcelona, Roma ve Everton gibi önemli kulüplerde forma giydi. Fransa Milli Takım formasını da şu ana kadar 46 kez giyen tecrübeli sol bek, son olarak Aston Villa'da görev yaptı.

2013'TE TÜRKİYE'DE PARLADI

2013'te Türkiye'deki U20 Dünya Kupası'nda parlayan Lucas Digne, Fransa'yla şampiyon oldu. Digne, PSG'yle 2 Fransa Ligi, 2 Fransa Lig Kupası, 1 Fransa Kupası, 1 Fransa Süper Kupası, Barcelona'yla 1 La Liga, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası'nı kazandı.