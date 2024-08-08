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Spartak Moskova keseyi açtı

Rusya’dan Galatasaray’a flaş bir teklif geldi. Spartak Moskova, Kerem ve Köhn için 20+2 milyon euro’luk bir transfer paketini masaya getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Spartak Moskova keseyi açtı

Rusya'dan Galatasaray'a önemli bir transfer teklifi geldi. Rusya'nın önde gelen kulüplerinden Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için 20+2 milyon euro'luk bir transfer paketini sarı-kırmızılılara sunduğu ifade edildi. 25 yaşındaki Köhn için 8 milyon euro'yu gözden çıkaran Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu'na da 14 milyon euro'yu bulan bir teklif hazırladığı bildirildi. 2 milyon euro'luk bir bonusun da ayrıca sunulduğu belirtildi.

KEREM SICAK BAKIYOR

Spartak Moskova'nın Galatasaray ile görüşmeleri ilerlettiği kaydedildi. Hem Kerem hem de Köhn ile görüşmeler sürüyor. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila açıklama yaptı. Kerem'in Spartak Moskova'ya transferiyle ilgili konuşan D'Avila, "Galatasaray ve Spartak Moskova anlaşmaya vardı. Fakat Kerem'in kişisel şartları konusunda hala anlaşamadık. Kerem, Spartak Moskova'ya sıcak bakıyor ama kişisel şartları netleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KÖHN'ÜN MAAŞ BEKLENTİSİ VAR

Spartak Moskova'nın Derrick Köhn için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Alman futbolcu Köhn'ün ise ciddi bir maaş beklentisi olduğu kaydedildi. Spartak Moskova'nın 25 yaşındaki sol bek için teklifini yenilemesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MADDESİ

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmelerinde en çok çekindiği konu Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında yer almaması oldu. Kerem'in sözleşmesine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpten teklif alması halinde ayrılacağına dair bir madde koydurmak istediği bildirildi.

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