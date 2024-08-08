Haberler Galatasaray

Sara iyi transfer

Gabriel Sara’yı Brezilya’da yakından takip eden Luiz Paulo Chignall, Fotomaç için değerlendirdi, “Galatasaray ciddi bir harcama yaptı ama iyi futbolcu transfer etti” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sara iyi transfer

Galatasaray'ın orta sahaya transferi Gabriel Sara'yı Brezilya'da yakından takip eden gazeteci Luiz Paulo Chignall, Fotomaç için yorumladı. Sara'yı ilk olarak Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Felipe Melo ile karşılaştıran Chignall şu ifadeleri kullandı: "Felipe Melo, daha genç dönemlerinde daha defansifti. Her zaman mücadeleci ve güçlüydü. Sara ise daha teknik ve güçlü bir oyuncu. Sara kesinlikle çok teknik bir isim. Çok iyi bir sol ayağı ve çok yetenekli. Ama sağ ayağını da çok iyi kullanabiliyor."

25 yaşındaki Gabriel Sara'nın Galatasaray'da başarılı olacağını vurgulayan Luiz Paulo Chignall sözlerini şöyle tamamladı: "İngiltere'de iyi iş çıkardı. İngiltere'de oynamak kolay değildir. Premier Lig de Championship'te zor ligler. Championship ikinci lig gibi gözükse de zor bir lig. Sara, skora katkı verir, iki ayağını kullanması bir avantaj. Gerçekten harika bir tekniği var. Galatasaray ciddi bir harcama yaptı ama iyi futbolcu transfer etti. Gerçekten doğru bir futbol oynuyor. Adaptasyona ihtiyacı var, hızlıca adapte olacaktır."

Mourinho İlkay'ı istiyor!
Galatasaray'dan transfer bombaları! 3 yıldız birden...
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…
CANLI TAKİP | İran'dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı
G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek
F.Bahçe'ye PSG'den orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek 23:02
Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı? Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı? 23:02
F.Bahçe'ye PSG'den orta saha! F.Bahçe'ye PSG'den orta saha! 23:02
Fırtına stoperine kavuştu! Fırtına stoperine kavuştu! 23:02
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif! Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif! 23:02
Buruk'tan Kerem açıklaması! Buruk'tan Kerem açıklaması! 23:02
Daha Eski
Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım 23:01
Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! 23:01
G.Saray'dan bir isim daha gidiyor! G.Saray'dan bir isim daha gidiyor! 23:01
G.Saray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! G.Saray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! 23:01
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! 23:01
Abdülkerim'e çılgın teklif! İşte G.Saray'ın transfer kararı Abdülkerim'e çılgın teklif! İşte G.Saray'ın transfer kararı 23:01