Sara iyi transfer

Galatasaray'ın orta sahaya transferi Gabriel Sara'yı Brezilya'da yakından takip eden gazeteci Luiz Paulo Chignall, Fotomaç için yorumladı. Sara'yı ilk olarak Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Felipe Melo ile karşılaştıran Chignall şu ifadeleri kullandı: "Felipe Melo, daha genç dönemlerinde daha defansifti. Her zaman mücadeleci ve güçlüydü. Sara ise daha teknik ve güçlü bir oyuncu. Sara kesinlikle çok teknik bir isim. Çok iyi bir sol ayağı ve çok yetenekli. Ama sağ ayağını da çok iyi kullanabiliyor."

25 yaşındaki Gabriel Sara'nın Galatasaray'da başarılı olacağını vurgulayan Luiz Paulo Chignall sözlerini şöyle tamamladı: "İngiltere'de iyi iş çıkardı. İngiltere'de oynamak kolay değildir. Premier Lig de Championship'te zor ligler. Championship ikinci lig gibi gözükse de zor bir lig. Sara, skora katkı verir, iki ayağını kullanması bir avantaj. Gerçekten harika bir tekniği var. Galatasaray ciddi bir harcama yaptı ama iyi futbolcu transfer etti. Gerçekten doğru bir futbol oynuyor. Adaptasyona ihtiyacı var, hızlıca adapte olacaktır."