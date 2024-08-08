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Okan Buruk: Son 2 yılın şampiyonuyuz

Okan Buruk ve Muslera açıklamalar yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Okan Buruk: Son 2 yılın şampiyonuyuz

Okan Buruk ve Muslera açıklamalar yaptı. Okan Buruk, "Kerem ve Köhn oyuncumuz. Elbette teklifler gelir. Şu anda bizleler" bilgisini verdi. Buruk, "Son 2 yılın şampiyonuyuz. Teknik açıklamalar farklı yorumlanıyor. Zaha'ya anlattım. Haklısınız dedi. Aramızda kaliteli diyaloglar var. Soyunma odasındaki konuşmaların da farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum" diye ekledi. Muslera da "Kötü sonuç aldık Beşiktaş'a karşı. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Bu sezonu en iyi şekilde bitireceğiz" dedi.

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