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İngiliz takımı peşine düştü!

Geçtimiz transfer dönemlerinde Rui Costa tarafından Galatasaray'a önerilen genç oyuncuya İngiliz takım teklif sunmaya hazırlanıyor! İşte Valencia'da forma giyen o Portekizli orta saha...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 16:16
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İngiliz takımı peşine düştü!

Geçtimiz transfer dönemlerinde Rui Costa tarafından Galatasaray'a önerilen genç yıldıza İngiliz takım teklif sunmaya hazırlanıyor! İşte Valencia'da forma giyen o Portekizli orta saha…

İngiliz takımı peşine düştü!

Geçtiğimiz dönemlerde adı Galatasaray ile anılan orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı ekibe Rui Costa tarafından önerilmişti.

İngiliz takımı peşine düştü!

Pele tarafından yaşayan en iyi 125 futbolcu listesine seçilmiş eski Portekizli orta saha oyuncusu Riu Costa'nın önerisi, Cimbom'un transferi gerçekleştirmesi için yeterli olmamıştı ve süreç sonuçlanmamıştı.

İngiliz takımı peşine düştü!

Son 1 yıldır Tottenham, Manchester United gibi büyük takımlar tarafından o oyuncunun yakından takibe alındığı biliniyor.

İngiliz takımı peşine düştü!

Spor gazetecisi Graeme Bailey'in raporuna göre İngiltere Premier Lig'inde mücadele eden Wolverhampton Wanderers FC, 24 yaşındaki oyuncuya teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte o isim…

İngiliz takımı peşine düştü!

Portekizli oyuncu Andre Almeida, Valencia formasıyla LaLiga'da mücadele ediyor.

İngiliz takımı peşine düştü!

Eski U21 Portekiz Milli Takım oyuncusu olan Almeida, henüz 24 yaşında olmasına rağmen saha içerisindeki güçlü sorumluluk bilinci ile dikkat çekiyor.

İngiliz takımı peşine düştü!

Geçtiğimiz sezonu kas sakatlığı sebebi ile yalnızca 18 maçta 2 gol ve 1 asist istatistikleri ile kapatan Almeida'ya ise Wolves'un sunacağı iddia edilen teklif dudak uçuklatacak miktarda.

İngiliz takımı peşine düştü!

İspanyol haber kaynaklarının oyuncuya biçtiği 25 milyon Euro'yu Wolves yönetiminin göze aldığı bildiriliyor.

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