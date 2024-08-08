İngiliz takımı peşine düştü!

Geçtimiz transfer dönemlerinde Rui Costa tarafından Galatasaray'a önerilen genç yıldıza İngiliz takım teklif sunmaya hazırlanıyor! İşte Valencia'da forma giyen o Portekizli orta saha…

Geçtiğimiz dönemlerde adı Galatasaray ile anılan orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı ekibe Rui Costa tarafından önerilmişti.