GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun, Rus ekibi Spartak Moskova'dan gelen transfer teklifini kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden konuya dair açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon Euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7+2 milyon Euro'luk kısmının ise Köhn için olduğu ifade edilmişti.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu menajeri William D'Avilla, 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili yeni bir transfer açıklamasında bulundu.
Menajer D'Avila, Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova ile anlaştığı yönündeki iddalar üzerine açıklama yaptı.
"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, SAÇMALIK"
Sport Express'te yer alan habere göre D'Avila, "Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskava ile anlaştığı doğru mu?" sorusuna "Hayır. Bu iddialar doğru değil, saçmalık." cevabını verdi.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray formasıyla 174 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerde 44 gol atıp, 39 asistlik performans sergiledi.
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