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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun, Rus ekibi Spartak Moskova'dan gelen transfer teklifini kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden konuya dair açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 16:54
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

Rus ekibi Spartak Moskova'nın, milli futbolcuya talip olduğu haberleri basına yansımıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

Hatta Rus devinin, Galatasaray'a Derrick Köhn ve Kerem Aktürkoğlu için toplam 20+2 milyon Euro bonservis teklifi sunduğu belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon Euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7+2 milyon Euro'luk kısmının ise Köhn için olduğu ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu menajeri William D'Avilla, 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili yeni bir transfer açıklamasında bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

Menajer D'Avila, Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova ile anlaştığı yönündeki iddalar üzerine açıklama yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, SAÇMALIK"

Sport Express'te yer alan habere göre D'Avila, "Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskava ile anlaştığı doğru mu?" sorusuna "Hayır. Bu iddialar doğru değil, saçmalık." cevabını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray formasıyla 174 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerde 44 gol atıp, 39 asistlik performans sergiledi.

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