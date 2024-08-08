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Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. 1. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 13:57 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 14:02
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Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. 1. hafta müsabakasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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