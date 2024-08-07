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Tam bir box to box

Norwich muhabiri Connor Southwell, Sara’nın Galatasaray’ın tam aradığı isim olduğunu söyledi ve “Geleneksel bir sekiz numara. Teknik olarak çok yetenekli. Tam bir box to box oyuncusu” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Tam bir box to box

Galatasaray, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich City'den Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Norwich muhabiri Connor Soutwell de Brezilyalı oyuncuyu Fotomaç'a anlattı. Sara'nın Galatasaray'a çok faydalı olacağını belirten Soutwell, şunları söyledi: "Sara geleneksel bir sekiz numaradır. Oyunun her aşamasına katkıda bulunabilecek enerjiye ve atletizme sahip bir box to box orta saha oyuncusu. Teknik olarak çok yetenekli ve taktiksel olarak derin bir anlayışa sahip. Son derece yaratıcı ve ileriyi düşünen bir orta saha oyuncusu ve savunmada hala biraz gelişmeye ihtiyacı var. Uzak mesafeden gol atabiliyor ama aynı zamanda ceza sahası içindeki koşularını da mükemmel bir şekilde değerlendiriyor. Serbest vuruşlardan da gol atabiliyor. Sara, Norwich'in geçen sezonu Şampiyona play-off'larında bitirmesinin nedenlerinden biri. 48 maçta 25 gol katkısı kaydeden tartışmasız en iyi oyuncusuydu."

PARAMIZI ÖDEMEDİLER

Galatasaray'ın Gabriel Sara için ödediği 18 milyon euroluk bonservis bedeli, Hannover'i şaşırttı. Gabriel Sara transferi sonrası Alman BİLD'e konuşan Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, "İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Galatasaray, bizim paramızı hâlâ ödemedi. Para hesabımızda değil" açıklamasını yaptı.

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