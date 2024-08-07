GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...
Galatasaray'da, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferinde dair önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, 29 yaşındaki isimle ilgili transfer kararını verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:00
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Cimbom bu hamlelerin yanı sıra en az 3-4 transfer daha yapmayı planlıyor.
Yönetim yabancı oyuncuların yanı sıra yerli futbolculara da ilgi göstermiş durumda.
Bu doğrultuda Galatasaray, serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı için devreye girmişti.
Sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyordu.
Ve Yusuf Yazıcı transferinde dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Yönetim, bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı için teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Ancak tecrübeli teknik adamın kafasının bu konuda karışık olduğu ve net bir karar vermediği öğrenildi.
Bu transferin ise önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz netlik kazanacağı belirtildi.
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