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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Galatasaray'da, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferinde dair önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, 29 yaşındaki isimle ilgili transfer kararını verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:00
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Özellikle son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına transferde gaza bastı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Sarı kırmızılılar şu ana kadar Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Cimbom bu hamlelerin yanı sıra en az 3-4 transfer daha yapmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Yönetim yabancı oyuncuların yanı sıra yerli futbolculara da ilgi göstermiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Bu doğrultuda Galatasaray, serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı için devreye girmişti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyordu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Ve Yusuf Yazıcı transferinde dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Yönetim, bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı için teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Ancak tecrübeli teknik adamın kafasının bu konuda karışık olduğu ve net bir karar vermediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Yönetimle görüştü ve...

Bu transferin ise önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz netlik kazanacağı belirtildi.

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