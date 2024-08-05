Buruk’un hataları

Galatasaray, Süper Kupa maçında ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 5-0'lık skorla hezimete uğradı. Bu mağlubiyetin nedenleri ise Okan Buruk'un yaptığı hatalar

1-MOTİVASYON EKSİKLİĞİ

Galatasaray, kupa finalinde favori olan taraftı. Ancak son iki yılın şampiyon olan kadrosu, sahada pek varlık gösteremedi. Fazla özgüven, motivasyonsuzluğa yol açtı. Teknik direktör Okan Buruk da geçen sezon iki maçta da güle oynaya yendiği rakibine karşı oyuncularını hazırlayamadı. Oyuncuların motive olamaması 5-0'lık hezimeti getirdi, Buruk sadece seyretti.

2-HATALI KADRO TERCİHİ

Okan Buruk, 8 numara transferinin gerçekleşmemesinden dolayı Torreira'nın yanında Berkan'ı sahaya sürdü. Geçen sezonun kilit isimlerinden olan Kerem Demirbay'ı ise yedek oturttu. Berkan'ın yetersizliği, ilk dakikadan itibaren göze çarptı. Sezon öncesi kamplarının ve hazırlık maçlarının yıldızı Zaha'yı da 11'de tercih etmeyip 75 dakika yanında oturtması şaşırtıcıydı.

3-YANLIŞ DEĞİŞİKLİKLER

Okan Buruk, son iki yılda olduğu gibi yine oyuncu değişikliklerinde yanlışlar yaptı. İlk yarıda Galatasaray'ın üçüncü bölgede top tutmasını sağlayan Mertens ile kanatta etkili olan Kerem'i devre arası oyundan çıkardı. 60'ta ise Yunus ile Demirbay'ı sahaya sürmesine anlam verilemedi. Özellikle 75'te Torreira'yı çıkarmasıyla orta saha boşaldı ve adeta hezimete davetiye çıkardı.

4-OYUNU OKUYAMADI

Beşiktaş, ilk dakikadan itibaren uyguladığı ön alan presiyle Galatasaray'ın pasla oyun kurmasını engelledi. Okan Buruk ise buna aynı Kopenhag, S.Prag ve geçen sezon RAMS Park'taki Fenerbahçe mağlubiyetlerinde olduğu gibi çare bulamadı. Bir taraftar gibi maçı izleyen Buruk'un yaptığı değişiklikler de Galatasaray'ı ileri götüreceğine aşağıya çekti.

ZAHA KRİZİ BAŞ GÖSTERDİ

Hazırlık döneminin yıldızı Zaha'nın Süper Kupa'da yedek kalması sarı-kırmızılı camiada tartışma yarattı. Teknik direktör Okan Buruk da maç sonu Fildişili oyuncuyu eleştirdi. Zaha da sosyal medya profilini siyah yaparak hocasına tepkisini gösterdi. Okan Buruk'la yıldızı barışmayan oyuncu için teklifler gelirse satılacak.