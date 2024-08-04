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Yusuf Yazıcı sesleri

Orta sahada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile görüşüyor. Tecrübeli futbolcu ile karşılıklı temaslar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da istediği Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Yusuf Yazıcı sesleri
Orta sahada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile görüşüyor. Tecrübeli futbolcu ile karşılıklı temaslar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da istediği Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı
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