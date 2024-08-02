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Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. 2024-2025 sezonunun ilk resmi sınavına çıkmaya hazırlanan ezeli rakipler Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın planını belirledi. İşte Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst'un ilk 11'leri... | SÜPER KUPA HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 20:44 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 20:45
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Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.


Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

DEV MAÇ ATV'DE

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray 6 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

SON KUPA 1 DAKİKA OYNANDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Ziyech, Zaha, Icardi.

Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

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