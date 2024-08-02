Süper Kupa'da dev kapışma! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11'leri...

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray 6 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez kupa sevinci yaşadı.