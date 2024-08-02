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Cimbom final sever

26 Süper Kupa finalinde 17 defa mutlu sona ulaşan Galatasaray, bunların 5’inde Beşiktaş’ı mağlup etti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Cimbom final sever

Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Galatasaray (24), Süper Kupa'da da bu unvana sahip. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası olarak oynanan organizasyonda 26 finale çıkan sarı-kırmızılılar, 17 defa mutlu sona ulaştı. En fazla kazanan olan Aslan, Beşiktaş karşısında müzeye bir kupa daha getirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. SIYAH-beyazlı ekiple daha önce 8 kez Süper Kupa'da rakip olan Galatasaray, bunların 5'inden zaferle ayrıldı. 3 finalde ise kupayı alan taraf Beşiktaş oldu. İki ekip Süper Kupa'da son olarak 2016'da kozlarını paylaştı. Sarıkırmızılılar, penaltı atışları sonucunda 4-1 galip ayrılarak kupayı müzesine taşıdı. Galatasaray, 8 yıl sonra rakip olacağı Beşiktaş'ı yenerek geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

3'TE 3 YAPTI

Galatasaray, Dursun Özbek'in başkanlık yaptığı süreçte rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 3 kez kupa finallerinde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 3 finalde de kupayı müzesine götüren taraf oldu.

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