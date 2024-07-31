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Galatasaray istiyordu! Oyuncudan transfer açıklaması geldi

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da orta saha konusunda sürpriz gelişmeler olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların İtalyan basınında yer alan habere göre gündeminde olan oyuncudan transfere yönelik açıklama geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 11:41
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Galatasaray istiyordu! Oyuncudan transfer açıklaması geldi

Napoli'den ayrılması beklenen Jens Cajuste, transfer için kararını verdi.

Galatasaray istiyordu! Oyuncudan transfer açıklaması geldi

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İsveçli orta saha oyuncusunun transfer döneminde Napoli'den ayrılması bekleniyor.

Galatasaray istiyordu! Oyuncudan transfer açıklaması geldi

Cajuste için Galatasaray ihtimali de gündeme gelirken, 24 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye transfere sıcak bakmıyor.

Galatasaray istiyordu! Oyuncudan transfer açıklaması geldi

Cajuste'nin Premier Lig'den bazı teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

Galatasaray istiyordu! Oyuncudan transfer açıklaması geldi

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Jens Cajuste'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray istiyordu! Oyuncudan transfer açıklaması geldi

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.

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