Galatasaray istiyordu! Oyuncudan transfer açıklaması geldi
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da orta saha konusunda sürpriz gelişmeler olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların İtalyan basınında yer alan habere göre gündeminde olan oyuncudan transfere yönelik açıklama geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR
Cajuste için Galatasaray ihtimali de gündeme gelirken, 24 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye transfere sıcak bakmıyor.
Cajuste'nin Premier Lig'den bazı teklifleri değerlendirdiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Jens Cajuste'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
NAPOLI PERFORMANSI
Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.
Cajuste'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
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