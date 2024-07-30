Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, gelecek isimler kadar takımdaki durumu belirsizliğini koruyan oyuncuların durumu da merak ediliyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir'in akıbeti belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 11:01
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

Sarı-kırmızılılarda, geçen sezon yabancı kuralına takıldığı için kiralanan Yusuf Demir'in bu sezonki geleceği belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

Galatasaray, Yusuf Demir'i geçen sezon Basel'e kiralık olarak göndermişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

NTV Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu sezon da 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

Ancak sarı-kırmızılıların planı Yusuf Demir'i bu sezon daha göz önünde bir kulübe kiralamak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

Futbolcunun kiralık gittiği kulüpte durumu yakından takip edilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

Yusuf Demir'in kiralık gittiği kulüpteki performansına göre önümüzdeki sezonlar için yeni bir karar verilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Yusuf Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu

Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, 2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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