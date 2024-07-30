TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, gelecek isimler kadar takımdaki durumu belirsizliğini koruyan oyuncuların durumu da merak ediliyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir'in akıbeti belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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NTV Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu sezon da 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor.
Ancak sarı-kırmızılıların planı Yusuf Demir'i bu sezon daha göz önünde bir kulübe kiralamak.
Futbolcunun kiralık gittiği kulüpte durumu yakından takip edilecek.
Yusuf Demir'in kiralık gittiği kulüpteki performansına göre önümüzdeki sezonlar için yeni bir karar verilecek.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Yusuf Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.
Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, 2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon Euro...
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