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Süper Kupa finali öncesi Galatasaray'ın biletleri satışa çıktı

Son dakika spor haberleri...Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde sarı-kırmızılıların biletleri satışa çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:28
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Süper Kupa finali öncesi Galatasaray'ın biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasının biletleri, 30 Temmuz Salı günü saat 09.00 itibarıyla passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Taraftarların Batı Tribünü ve Güney Tribününden bilet satın alabilirler.Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarların mağdur olmaması adına, karşılaşmaya ait satışı yapılan tüm biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapalı olacaktır.

03.08.2023 tarihinden itibaren Bjk passolig kartı olan taraftarlar Bjk kartlarını iptal ettirseler dahi Galatasaray tribünlerinden bilet satın alamazlar.

BİLET FİYATLARI

Batı Tribünü: 1.200 TL

Güney Tribünü : 600 TL

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