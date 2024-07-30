TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetimciler Benfica'dan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu için kiralama formülünü devreye soktu. İşte transferin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de adı geçen Benfica'nın 24 yaşındaki orta sahası için harekete geçildiği öğrenildi.
45 MAÇTA OYNADI
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Florentino Luis'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gözüküyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcunun mali şartlarını soruşturdu.
Geçtiğimiz sezon Benfica formasını 45 maçta giyen Luis için kiralama teklifinin masaya yatırıldığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Benfica'nın ise kulübün altyapısında yetişen oyuncu için bonservis tekliflerini dinlemeye hazır olduğu ifade edildi.
Benfica'da yetişen Florentino Luis, kiralık olarak Monaco ve Getafe formaları giydi.
Kariyerinde 256 kez resmi mücadelede forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 10 asist yapmayı başardı.
DİĞER