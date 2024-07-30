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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetimciler Benfica'dan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu için kiralama formülünü devreye soktu. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Galatasaray'da gözlerin çevrildiği orta saha transferinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Sağ beki Kopenhag'dan Elias Jelert'le güçlendirmesinin ardından biraz frene basan sarı-kırmızılılar, tüm adaylarla görüşüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Wendel ve McTominay transferlerinde istediğini bulamayan Aslan, yeni bir isme yöneldi: Florentino Luis.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de adı geçen Benfica'nın 24 yaşındaki orta sahası için harekete geçildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

45 MAÇTA OYNADI
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Florentino Luis'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gözüküyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcunun mali şartlarını soruşturdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Geçtiğimiz sezon Benfica formasını 45 maçta giyen Luis için kiralama teklifinin masaya yatırıldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Benfica'nın ise kulübün altyapısında yetişen oyuncu için bonservis tekliflerini dinlemeye hazır olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Benfica'da yetişen Florentino Luis, kiralık olarak Monaco ve Getafe formaları giydi.

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