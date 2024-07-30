TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın orta sahası Benfica'dan geliyor! Kiralama teklifi...

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de adı geçen Benfica'nın 24 yaşındaki orta sahası için harekete geçildiği öğrenildi.

45 MAÇTA OYNADI

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Florentino Luis'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gözüküyor.