Rios'ta pazarlık vakti

Orta saha transferinde sabırlı davranacak Galatasaray'da listedeki isimler yüksek bonservis istenen yıldızlar var. Bunlardan biri de Palmeiras forması giyen Richard Rios… Copa America'daki performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki orta saha, piyasasını yükseltmiş durumda. Brezilya ekibi, genç oyuncuda kapıyı 25 milyon euro'dan açıyor. Sarı-kırmızılar ise istenen bonservisi düşürmek için pazarlık halinde. 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Rios'ta 15 milyon euro'ya kadar çıkmaya razı olan Galatasaray, birçok talibi olan yıldızı bitirmeyi hedefliyor. Daha önce Brezilya ve Meksika'da top koşturan genç futbolcu da ilk Avrupa deneyimin yaşamaya sıcak bakıyor.