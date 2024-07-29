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Rios'ta pazarlık vakti

Listede yer alan Palmeiras’ın 24 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası 25 milyon euro’luk bonservisiyle el yakıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Rios'ta pazarlık vakti

Orta saha transferinde sabırlı davranacak Galatasaray'da listedeki isimler yüksek bonservis istenen yıldızlar var. Bunlardan biri de Palmeiras forması giyen Richard RiosCopa America'daki performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki orta saha, piyasasını yükseltmiş durumda. Brezilya ekibi, genç oyuncuda kapıyı 25 milyon euro'dan açıyor. Sarı-kırmızılar ise istenen bonservisi düşürmek için pazarlık halinde. 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Rios'ta 15 milyon euro'ya kadar çıkmaya razı olan Galatasaray, birçok talibi olan yıldızı bitirmeyi hedefliyor. Daha önce Brezilya ve Meksika'da top koşturan genç futbolcu da ilk Avrupa deneyimin yaşamaya sıcak bakıyor.

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