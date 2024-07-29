Haberler Galatasaray PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Paris Saint-Germain'in (PSG) sarı-kırmızılı futbolcuya talip olduğunu açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:43
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MERT KILIÇ
PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Başta orta saha olmak üzere eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transferle ilgili konuştu.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Buruk, taraftarlarına transfer konusunda sakin olmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

"TRANSFER DENGELERİMİZİ BOZUYOR"

"Transfer dengelerimizi bozuyor. Transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor. Maç olmadığı için sadece transfere odaklanıyoruz. Çok fazla spekülasyon yapılıyor. Haftaya Süper Kupa maçıyla ilk resmi karşılaşmamızı yapacağız. Sezona hazırlanmaya, motive olmaya başlamamız gerekiyor.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Transfer zaten gerçekleşiyor. Zaten bir sürü hazırlığımız var. Sağ bek ile ilgili çok fazla hazırlığımız vardı. Çoğu insan hayatında transfer yapmadığı için, marketten bir şey almak gibi sanıyor. Karşınızda kulüp, oyuncu, oyuncunun ailesi ve birçok şey var. Sabırlı bir şekilde gittik, kendi içimizde işimize odaklandık. Bu şekilde devam ediyoruz.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Guela Doue ve kulübü ile görüşürken, Jelert'in kulübü ile de görüşüyorduk. Üç ayrı operasyon vardı, onlardan bir tanesi oldu. Elias Jelert ve kulübüyle görüşme halindeydik. Tanıdığımız bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta da bize karşı oynadı. Uzun zamandır takip ettiğimiz genç bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi maç sayısı yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayacak bir futbolcu. En kısa vadede o performansı istiyoruz. Jelert yaş olarak baktığımızda, uzun vadede Galatasaray'a kazandıracak bir oyuncu.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

"TRANSFERDE SAKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Orta sahada önemli oyuncularının olduğunu ancak o bölgeye değişik tipte bir futbolcu takviyesini de arzu ettiklerini aktaran Buruk, "Kadromuzu çok geniş ve güçlü. Transfer yapıp daha güçlü hale getireceğiz. Başkan ve yönetim kurulu bu anlamda çok güçlü çalışıyor. Bir yandan da orta sahada şampiyonlukta önemli rol oynayan (Lucas) Torreira, Kerem (Demirbay) ve Berkan (Kutlu) var. Sezonu iyi bitirdiler. Kaan (Ayhan), Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın orta sahasıydı. Elimizde güçlü oyuncular var bu anlamda.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Oraya daha değişik tipte oyuncu takviye etmek istiyoruz. Görüştüklerimiz var. Bunlar içinden birini alacağız. Sabırlı ve sakin olmamız gerekiyor. Transferde sakinlik çok önemli. Güçlü bir kadroya sahibiz. Bu kadroyla rahat rahat gidebilecek şekilde hareket edeceğiz. En kısa sürede de transferi buraya getirmeye çalışacağız. Ne kadar erken gelirse o kadar avantaj ama panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." diye konuştu.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Sağ bek takviyesinden sonra orta saha transferi için arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Yeni sezon öncesi kiralık oyuncular da dahil çok sayıda isimle yollarını ayıran ve ayrılıkların devam edeceği sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

KÖHN'E PSG KANCASI

Fransız basını, PSG'nin Galatasaraylı sol bek Derrick Köhn ile ilgilendiğini yazdı.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Jeunesfootueux adlı sitede yer alan habere göre; Fransız devi, Lucas Hernandez'in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olması nedeniyle rotasyondaki diğer sol bek Nuno Mendes ile rekabete girebilecek bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Bu bölge için yapacağı transfere fazla para harcamak istemeyen PSG'nin Brest forması giyen Bradley Locko ve Club Brugge forması giyen Maxim De Cuyper ile birlikte Derrick Köhn'ü de gündemine aldığı belirtildi.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Haberde Alman sol bekin PSG Teknik Direktörü Luis Henrique'yi memnun edecek tüm özelliklere sahip olduğu vurgulandı.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Öte yandan Galatasaray'ın Köhn'ü kadroda tutmak istediği ancak 15-20 milyon Euro'luk bir teklifin değerlendirilebileceği kaydedildi.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Derrick Köhn geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Galatasaray ile Süper Lig'de 13 maçta görev aldı.

PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Alman futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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