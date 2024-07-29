PSG'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Guela Doue ve kulübü ile görüşürken, Jelert'in kulübü ile de görüşüyorduk. Üç ayrı operasyon vardı, onlardan bir tanesi oldu. Elias Jelert ve kulübüyle görüşme halindeydik. Tanıdığımız bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta da bize karşı oynadı. Uzun zamandır takip ettiğimiz genç bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi maç sayısı yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayacak bir futbolcu. En kısa vadede o performansı istiyoruz. Jelert yaş olarak baktığımızda, uzun vadede Galatasaray'a kazandıracak bir oyuncu.